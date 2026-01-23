Javier Aguirre quedó satisfecho con la victoria de México por la mínima contra Panamá

La selección mexicana tuvo su primer examen de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá. El conjunto azteca derrotó 0-1 a “Los Canaleros” con un autogol de Richard Peralta. Javier Aguirre quedó satisfecho con el partido.

Tanto la selección mexicana como conjunto panameño tenían una plantilla alternativa. Javier Aguirre tuvo a su disposición a todos los futbolistas que militan en la Liga MX y la adición de Obed Vargas, jugador de Seattle Sounders de la MLS. A pesar de no tener una máxima claridad sobre el partido, el “Vasco” se va de Panamá sin muchas preocupaciones encima.

“Uno siempre quiere ganar, golear, ustedes quieren ver a su equipo ganar, en ese afán queremos llegar al 11 de junio con el mejor equipo posible, no hay que olvidar que han sido rivales fuertes, es aprendizaje y todo está enfocado en el 11 de junio, en ese aprendizaje seguimos, hoy me voy tranquilo”, dijo el seleccionador de México.

Fue un partido de pocas chances concretas de gol. México sólo remató al arco panameño en tres ocasiones. A pesar de que El Tri se adueñó de la posesión del balón, los figuras de la Liga MX no pudieron ser contundentes en la definición. Javier Aguirre considera que este partido fue muy beneficioso para ambos equipos en el análisis del rendimiento individual de cada una de sus piezas.

"LO BUENO QUE TENEMOS UN EQUIPO EN EL QUE NADIE DESENTONA"🤝



Javier Aguirre, DT del Tricolor tras vencer a Panamá pic.twitter.com/g6ut3jbPW3 — Claro Sports (@ClaroSports) January 23, 2026

“Nos sirvió a cada equipo este partido vimos gente nueva, gente que debutó hoy, no es fácil la adaptación habíamos visto a Panamá en Bolivia hacen un partido muy organizado, no se desesperó y yo creo que estuvimos muy iguales, incómodo los dos equipos”, agregó.

La jugada del gol, a pesar de que fue un tanto en contra de Richard Peralta en el 90+3, mostró un buen juego asociativo para futbolistas que no son habituales compañeros dentro del campo. Esta combinación complicó a la defensa panameña que se terminó enredando dentro del área. Las jugadas al primer toque desestabilizaron la correcta marca de “Los Canaleros”.

La lista de México no está definida

Ya lo anticipó Javier Aguirre antes del partido. El duelo contra Panamá y los amistosos de este estilo son para “disipar dudas”. El estratega mexicano tiene la posibilidad de seguir probando piezas en una selección que no tiene “vacas sagradas” y que los imponderables están a la vuelta de la esquina (lesión de Santiago Giménez, falta de minutos de Julián Araujo, Edson Álvarez, Hirving Lozano, entre otros).

“En el fútbol nada está claro. Hemos padecido lesiones, lo que fue la baja de juego, el tema de Hirving, son cosas que pasan y no controlas. Hay que estar alerta a todo, tenemos un equipo que podemos elegir y no van a desentonar”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Julián Quiñones sigue echando lumbre en Arabia y no deja de alzar la mano para el Tricolor

– Santiago Giménez quiere conquistar el Mundial 2026 con México

– México venció a Panamá con lo justo 1-0 en un Tricolor con más oscuros que claros

– Armando González debe ser el reemplazo de Santiago Giménez, según Jared Borgetti