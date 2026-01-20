Armando González debe ser el reemplazo de Santiago Giménez, según Jared Borgetti

Cada vez falta menos para el Mundial de 2026. Dentro de la selección mexicana existen muchas interrogantes. Las más notorias están en el arco y en el ataque de El Tri. Jared Borgetti considera que Armando González debería ser incluido en la lista final de Javier Aguirre ante las complicaciones físicas de Santiago Giménez.

Santiago Giménez pintaba para ser el delantero titular de la selección mexicana. El nivel del “Bebote” en Feyenoord lo llevó Milan de Italia. Sin embargo, el paso del mexicano por la Serie A no ha sido el más destacado. A eso se le suma su inactividad mientras se recupera de una lesión de tobillo.

El atacante mexicano no juega un partido oficial con el Milan desde el 28 de octubre de 2025. Santiago Giménez fue intervenido quirúrgicamente para tratar su lesión de tobillo. Se estima que el azteca podría reincorporarse a los entrenamientos entre los meses de marzo y abril.

En este sentido, Jared Borgetti pide que se le de la oportunidad a Armando González. El delantero de las Chivas de Guadalajara fue campeón de goleo en el Apertura 2025. El atacante azteca ha demostrado tener buenas cualidades ofensivas y ser un jugador que responde en los momentos de apremio.

“Ante la lesión de Santi, no sabemos cómo va a llegar, si va a tener continuidad a la hora de la lista final. A Henry Martín las lesiones lo han dejado fuera de la posibilidad por pelear un puesto y está, obviamente la ‘Hormiga’ levantando la mano. Cada quien, les aseguro que, si sacamos a los 23 entre los que estamos aquí, vamos a discrepar de uno o dos jugadores, pero yo sí, claro que le daría la oportunidad“, dijo el exfutbolista en unas declaraciones difundidas por ESPN.

Armando González en la Liga MX

La “Hormiga” tuvo una temporada de ensueño en el Apertura 2025. El atacante mexicano, durante la ronda regular, anotó 12 goles en los 17 partidos del torneo. El Clausura 2026 ha iniciado de la misma forma. En las primeras 3 jornadas del campeonato, González ya ha anotado 2 goles.

Armando González ha tenido la oportunidad de jugar un partido con la selección mexicana. El delantero de las Chivas de Guadalajara jugó 23 minutos en el partido de México contra la selección de Paraguay (derrota 1-2). Hasta ahora esta ha sido la única participación de la “Hormiga” en el proceso de Javier Aguirre.

