“No era penalti”: Wesley Sneijder reconoce la injusticia del Mundial de Brasil 2014

La selección mexicana ha tenido muchas dificultades para superar los octavos de final de los Mundiales. Sin embargo, en medio de esta frase hecha, hay partidos en los que no mereció ser despachado a su hogar. Uno de esos casos fue en el Mundial de Brasil 2014. Wesley Sneijder, exjugador de Países Bajos, reconoció que hubo una injusticia que condicionó el partido.

El icónico grito desesperado de “No era penal” volvió a escucharse 11 años después. Wesley Sneijder fue cuestionado sobre aquella polémica jugada de Arjen Robben que le dio la victoria a Países Bajos. Sneijder considera que, en efecto, no hubo penal.

“Me encanta México, tengo buenos recuerdos de México, pero creo que conmigo no (risas). Recuerdo el momento en 2014 con el ‘no era penalti’. Les puedo decir, para ser honesto, no era penalti, pero el árbitro lo pitó. Es lo que es“, dijo Sneijder zona mixta del Juego de Leyendas.

Contexto del icónico “No era penal”

El Mundial de Brasil 2014 era una gran oportunidad para que el conjunto mexicano diera un gran golpe sobre la mesa y demostrara que si estaba acto para meterse entre las 8 mejores selecciones del mundo.

El Tri terminó su participación en el Grupo A de forma invicta e igualó en puntos a Brasil, anfitriona del torneo. Con siete puntos obtenidos, México clasificó a los octavos de final del torneo como segunda en su sector. El rival mexicano fue Países Bajos, conjunto que lideró el Grupo B con tres triunfos en tres partidos.

En el duelo por los octavos de final, México mantenía una mínima ventaja desde el minuto 48 gracias al gol de Giovani Dos Santos. El conjunto azteca aguantó hasta que en el minuto 88 Wesley Sneijder igualara las acciones. Cuando parecía el el encuentro se iba a ir a la prórroga, un recurrente desborde de Arjen Robben dentro del área complicó a Rafa Márquez. Robben cayó y Pedro Proença, el árbitro central de aquel partido, decretó penal para el conjunto europeo.

Klaas-Jan Huntelaar convirtió la pena máxima luego de engañar a Guillermo Ochoa. México se despidió del Mundial, pero durante varios días retumbó en redes sociales el enojo de los aficionados mexicanos bajo la icónica frase de “No era penal”. Más de 10 años después Wesley Sneijder reconoce que tenían razón.

