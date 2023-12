El histórico Wesley Sneijder y su polémica declaración sobre las mujeres en el fútbol

El fútbol femenino genera cada vez más expectativas a nivel mundial. En México los estadios de la Liga MX Femenil lucen repletos en jornadas importantes. Pero para Wesley Sneijder es impensado que mujeres salten la barrera del género y se adentren en el fútbol masculino. A pesar de que mostró su desacuerdo, sus declaraciones no fueron muy bien recibidas.

En el fútbol, como en varias disciplinas, existe esa marcada distinción entre la categoría masculina y la femenina. Wesley Sneijder ve con mucha dificultad que esta tendencia cambie. El exfutbolista del Real Madrid puso de ejemplo que una estratega mujer se adentre en el banquillo de un equipo masculino.

“Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no me imagino que tendría una entrenadora. No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos“, dijo el exfutbolista neerlandés en ‘Veronica Offside’.

Por otra parte, el campeón de la UEFA Champions League con el Inter de Milán, ve forzado los intentos de inclusión y participación igualitaria entre géneros. Wesley Sneijder ve contraproducente querer implantar estas ideas a la fuerza.

“Escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que romper? Si sucede, sucederá, pero lo estamos forzando demasiado. El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente“, agregó.

¿Por qué habló Sneijder del fútbol femenino?

La postura de Wesley Sneijder parte de una concepción aún más polémica expuesta por el exfutbolista Pierre van Hooijdonk. En el caso del exjugador de 52, Van Hooijdonk considera que el clima en el balompié masculino es mucho más tenso y no se imagina a una estratega mujer dirigiendo a hombres.

“El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman (seleccionadora de Inglaterra) entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael Van der Vaart“, dijo el exjugador en una charla con el legendario Van der Vaart.

Van Hooijdonk considera que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades, sin embargo asegura que la igualdad y equidad en el mundo del fútbol no tendría buenos impactos. El exfutbolista asegura que el mundo del fútbol no es lo mismo que una sociedad externa bajo otro contexto fuera del deporte.

“Se trata de un tema de credibilidad. Una mujer es menos creíble que un hombre. Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendía. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad“, explicó.

Las concepciones de Pierre van Hooijdonk han generado mucho revuelo por su prominencia dentro del fútbol. El exdelantero jugó para varios equipos durante su carrera profesional, entre ellos el RBC Roosendaal, NAC Breda, Celtic Glasgow, Nottingham Forest, Vitesse, Benfica, Feyenoord y Fenerbahçe.

