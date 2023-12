¿Por qué no hay ascensos en la Liga MX? El dinero “ilícito” sería la clave

Cada vez que finaliza un torneo corto dentro de la Liga MX surge la misma interrogante: ¿por qué no hay ascensos y descensos en el fútbol mexicano? Nuevamente las autoridades del balompié mexicano han sido abordados sobre las razones de esta decisión. El periodista John Sutcliffe indicó que este formato se debe a la dudosa procedencia del dinero de los clubes de segunda.

Cancún FC es el actual campeón de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, este equipo no puede optar por su ascenso a la primera categoría del fútbol mexicano y competir con los grandes clubes de México.

Como es de costumbre, los directivos de la Liga MX han sido bombardeados con preguntas a través de los medios alternativos para saber las razones de esta discriminatoria distinción entre la primera división del fútbol mexicano y la segunda.

“Vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio en las reglas. Ya se verá en su momento, pero no, hoy no está planteado”, dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sobre la inclusión de estos equipos que ganen deportivamente su cupo a la primera categoría.

El dinero “ilícito” sería la principal razón

En gran parte de las ligas del fútbol mundial, los ascensos y descensos es un formato que prevalece y le da competitividad a los torneos. Ante la ausencia de razones puntuales el periodista de ESPN, John Sutcliffe, explicó la principal razón por la que esta modalidad no se aplica en la Liga MX. La dudosa procedencia del dinero de los propietarios de los clubes de la Liga Expansión MX sería el argumento.

“No puede haber porque no saben de dónde viene ese dinero, tuvieron malas experiencias. De repente un equipo asciende, de quién es, el dinero de dónde salió, tienen para pagar, es legal, están lavando, quiénes son. El ascenso y descenso en muchas cosas es el reflejo de México. Hasta que no se den cuenta que hay una estructura importante, que digas que le están invirtiendo empresas al fútbol. Les da pavor saber de dónde viene ese dinero, esa es la realidad”, explicó John Sutcliffe a través de sus redes sociales.

¿Qué pasa en la Liga MX con los últimos?

En condiciones “normales”, los tres equipos del fútbol mexicano que ocupen las últimas posiciones de la tabla general, deberían descender a la Liga de Expansión MX. En caso contrario, los clubes que deportivamente queden entre los mejores puestos de la segunda división mexicana, recibirían una compensación deportiva y subirían a primera. Sin embargo, en México no sucede así.

En la Liga MX, los equipos que queden en los últimos lugares de la tabla de posiciones no reciben una sanción deportiva. El castigo para estos clubes es económico. Los estatutos de la Liga MX establece una multa de 160 millones de pesos ($40,000 dólares aproximadamente), para quienes sean colistas en la tabla.

Todo parece indicar que esta modalidad se mantendrá en el tiempo. A pesar de los intentos de clubes como Cancún FC, equipo que hipotéticamente contaría con Carlos Vela en caso de que participen en la primera división de México, los directivos del balompié azteca no tendrían intenciones de realizar este significativo cambio en sus torneos. El juego limpio financiero es la principal traba que atenta contra la competitividad dentro del torneo azteca.

