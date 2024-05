¿Por qué Jaime Lozano dejó fuera a los “intocables” de la selección de México?

La selección mexicana está en el centro de atención por su inesperada convocatoria. Jaime Lozano apretó las tuercas en El Tri y dejó fuera a varios “intocables”. El estratega del conjunto mexicano busca un cambio generacional y argumentó la ausencia de varios referentes.

Sin duda alguna, esta lista de 31 jugadores deja impresionado a propios y extraños. A pesar de que no es una lista definitiva, no deja de ser curioso que los grandes referentes de El Tri no se sumen a las primeras concentraciones de la plantilla mexicana. Uno de ellos es Guillermo Ochoa.

“Memo conoce su situación y le dije que fue una decisión tomada por mí, respaldada por mi cuerpo técnico y federativos. También le hice saber que no está fuera, ni él ni nadie de los que no están hoy porque siguen siendo parte de un proceso”, dijo Lozano en rueda de prensa.

“La lista esta conformada por jugadores que nos ayuden a jugar en bloque y ser dinámicos en todas las partes de la cancha”



Jaime Lozano, DT SNM

No está de más recordar que “Memo” se fue al fútbol italiano hace más de un año con la intención de llegar con buen nivel al Mundial de 2026. Pero todo parece indicar que Ochoa no va por buen camino.

Jaime Lozano también dejó fuera a otros jugadores que han militado durante muchos años en Europa como Hirving Lozano y Raúl Jiménez. Ambos jugadores militan en el Viejo Continente, al igual que Ochoa. Pero en los planes de “Jimmy” está otorgar oportunidades a las nuevas generaciones en el balompié azteca.

“Queremos ver a jugadores que han levantado la mano y que nos darán un universo mayor. Hay jugadores de la sub-23 que nos hubiera encantado tener, pero era importante tener una columna vertebral que nos respalde en la Copa América”, explicó.

¡Rumbo al Mundial 2026! 🌎🏆



Todo lo que debes saber sobre la Lista Mayor de la #ProyecciónTricolor 🇲🇽

La delantera fue el lugar en el que Jaime Lozano refrescó su convocatoria. Henry Martín, goleador de las Águilas del América, tampoco fue tomado en cuenta por el seleccionador mexicano. “Jimmy” busca pensar a largo plazo con el objetivo puesto en el Mundial de 2026.

“Conforme he pasado tiempo en la selección nacional te das cuenta, me he dado cuenta que hay que pensar más a un mediano y largo plazo, más que buscar resultados inmediatos y eso nos hará conseguir mejores resultados”, agregó.

México en la Copa América

El Tri fue enmarcado en el grupo B de la Copa América 2024. México se enfrentará a la selección de Jamaica el 22 de junio, luego medirá fuerzas con Venezuela el 26 y el 30 cerrará su participación en el grupo ante Ecuador.

¡VAMOS POR LA COPA! 🏆🇲🇽



Esta es la lista OFICIAL de México para la Copa América



Llama la atención que es una lista bastante joven. VAMOS MÉXICO 🇲🇽

