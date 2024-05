Para Oswaldo Sánchez, Jaime Lozano necesita una buena Copa América para adquirir credibilidad

Después del golpe de timón que realizó el actual técnico de la Selección de México, Jaime Lozano, al prescindir de cinco mundialistas para la próxima Copa América, el ex portero mundialista en Alemania 2006 y actual analista de TUDN, Oswaldo Sánchez, aseguró a La Opinión que en la labor del actual técnico nacional está demostrar que las ausencias no harán débil al combinado azteca y que una buena competencia le otorgarán la credibilidad que necesita para llegar tranquilo al próximo Mundial 2026.

“Una buena Copa América para Jimmy sería llegar tranquilo al mundial, al no tener eliminatoria y estar clasificado por ser campeón, este anfitrión tripartita y si tiene una buena Copa América tendrá credibilidad, sobre todo demostrar que las ausencias en la lista no harán débil a la selección”, expuso.

En busca de #ProyecciónTricolor 🇲🇽💪🏼



Estos son los 31 convocados que formarán parte del equipo en este verano. ☀️



¡Vamos unidos! ¡Vamos, México! 👏🏼 pic.twitter.com/stCMPCKOHX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 10, 2024

Este viernes al darse a conocer la lista de 31 convocados para la justa continental que organizarán en forma conjunta la Concacaf y la Conmebol, no aparecieron Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Henry Martín, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, con lo cual empezaron a surgir los cuestionamientos si estas bajas no harán débil al equipo azteca.

Pero Oswaldo Sánchez tuvo otra visión y dijo que no es momento para rasgarse las vestiduras, sino, por el contrario, era una renovación que parece lógica y normal en cualquier selección, sobre todo para observar si las nuevas generaciones están listas para asumir el reto de pelear por uno de estos puestos que dejaron los mundialistas en Qatar 2022.

“Me parece que estén pensando en una renovación normal y natural en cualquier tipo de fútbol, no veo algo anormal en esa situación, y sí una gran oportunidad para mucha gente joven. Creo que el mensaje está muy claro, están buscando una planeación a futuro y creo que eso puede ser muy bueno para el fútbol mexicano”.

El experimentado portero campeón en la Liga MX con Chivas y Santos, también tuvo tiempo para analizar la baja de Guillermo Ochoa y en lugar de celebrar la decisión de Jaime Lozano de prescindir para la Copa América del cinco veces mundialista, expuso que el reto es para los nuevos porteros como Luis Malagón, Julio González, Raúl Rangel y Carlos Acevedo de demostrar que pueden apoderarse de la titularidad de la portería de la Selección de México y hacer que Memo Ochoa no juegue su sexto Mundial.

“No creo que sea de debut y despedida para los tres porteros jóvenes, creo que, por el contrario, es una gran oportunidad para demostrar si pueden con la camiseta de titulares, esa es la realidad. Pienso que ya están preparados para eso, tienen un proceso de dos años más y ahora en adelante, si muestran buenas cosas, pudieran llegar muy bien al Mundial y no descarto a otros porteros como Carlos Acevedo, si recupera su nivel y su estado físico que también pudiera competir”, precisó.

Oswaldo no tuvo preferencia por alguno de los competidores de la titularidad de Guillermo Ochoa, pero no tuvo empacho en asegurar que los arqueros tendrá el complicado reto de tomar la titularidad y que no se extrañe la presencia de Guillermo Ochoa.



“Me gustan los tres, pero creo que en este proceso el que está más adelantado es Luis Malagón del América, donde ya fue campeón con este equipo y que de alguna forma es el que ha estado detrás de Memo. El tema de Julio González, también está bien preparado, es un tipo que ya no es tan joven como la gente cree, tiene 32 años, le ha costado mucho trabajo afianzarse, tiene buenos reflejos, sale bien por arriba”, resaltó.

Para Oswaldo Sánchez, el portero con más opciones de suplir a Memo Ochoa en la titularidad del Tricolor es Luis Malagón que aparece en esta imagen a la derecha junto al cinco veces mundialista y con Sebastián Jurado en la extrema izquierda. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

Y añadió que: “Son dos porteros diferentes con dos estilos distintos, los conozco mucho a los dos porque estuvieron conmigo en Santos en fuerzas básicas y los conozco a la perfección y cualquiera de los dos a la perfección puede cubrir ese hueco de esperar a ser titular en el próximo campeonato del mundo”.

Oswaldo siguió con su análisis de los tres guardametas que pudieran estropear los planes de Memo de jugar su sexto mundial en lo que sería un récord en el fútbol internacional al exponer que: “Malagón muestra mucha personalidad, se equivoca poco, mostrado que tiene potencia de piernas, con atajadas importantes en el torneo, entonces son condiciones y pasos diferentes con Julio, que tiene gran reacción, es un tipo que es muy rápido en el achique”.

Oswaldo Sánchez aquí recordando viejos tiempos, también se dio tiempo para analizar la ausencia de Memo Ochoa y en lugar de celebrar el suceso, instó a sus relevos a ganarse la titularidad. Foto: Eloisa Sánchez/Imago7.

Mientras que para finalizar dijo del “Tala” Rangel: “A pesar de tener solamente 20 partidos en Primera División, creo que en este torneo demostró que puede con la responsabilidad de ser portero de Chivas, es un tipo que es rápido, que también se equivoca poco y que es muy seguro de manos, entonces creo que tiene mucho potencial para seguir creciendo y estos dos años le van a servir muchísimo para llegar y tratar de buscar pelear por el puesto de titular. Aparte es trabajador, es un tipo fuerte que se alimenta bien, entonces será una buena competencia entre los tres. Claro, sin olvidar a Carlos Acevedo, porque también puede competir muy bien”.

Seguir leyendo:

– Oswaldo Sánchez entiende inconformidad de Santiago Giménez

– Oswaldo Sánchez cuestiona las ambiciones de Memo Ochoa

– Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez no se hablan desde hace 14 años