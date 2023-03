Guillermo Ochoa es atacado por Oswaldo Sánchez: el histórico futbolista mexicano cuestionó los ambiciosos deseos de Memo

Guillermo Ochoa vive un momento dulce en la Serie A de Italia. El Salernitana apostó por el veterano guardameta mexicano y, hasta ahora, la jugada le ha salido muy bien. Memo se fue al fútbol de Europa con la intención de incrementar su nivel y poder llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. Pero ese deseo es cuestionado por el histórico Oswaldo Sánchez.

El exguardameta de la Selección Mexicana y de las Chivas de Guadalajara fue irónico al momento de cuestionar los constantes llamados a Memo a El Tri, sin importar su edad ni abrirle paso a cambios generacionales.

“Memo llegaría (al próximo Mundial) de 41; o sea, me parece que es momento de una renovación. Yo tengo 48, déjame regreso, voy a entrenar y regreso”, dijo Sánchez en una entrevista con El Universal.

Ya no quiere que Guillermo Ochoa sea titular 😠



Oswaldo Sánchez exige una renovación en la portería de la Selección Mexicana 😤https://t.co/kWcduCGOUD — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 25, 2023

Oswaldo Sánchez, arquero que jugó tres Mundiales con El Tri, considera que Guillermo Ochoa no debería ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo de 2026. La opinión de Sánchez se suma a la de reconocidos analistas como Christian Martinoli y David Faitelson.

“Yo creo que ya no tendría ya ni que ir (al próximo Mundial), porque para un portero que ya tiene cinco copas el, de repente, sentirse relegado, que no va a ser influyente y titular, puede ser contraproducente (…) La renovación en la portería, señores, ya es el momento. Yo tengo el teléfono de Diego (Cocca), es mi cuate”, concluyó. ¡YA NO LOS QUIEREN!



Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Diego Lainez y Raúl Jiménez han sido fuertemente abucheados esta noche. pic.twitter.com/EhbCVfmge9— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™ (@El_Hincha12) March 27, 2023

