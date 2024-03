Oswaldo Sánchez entiende la inconformidad y enojo de Santiago Giménez: “Pero a veces hay que comer banca”

El ex portero de la selección de México y actual comentarista de TUDN, Oswaldo Sánchez, le dijo a La Opinión que entendía la postura e inconformidad de Santiago Giménez por no ver acción en el duelo contra Panamá, pero al mismo tiempo lo llamó a tener calma y dijo que: “Hasta muchas veces hay que comer banca para ser figura de la talla del delantero del Feyenoord de Países Bajos”.

En la charla telefónica con esta casa editorial, Oswaldo expuso: “Claro que debe estar inconforme, porque de no estarlo sería una señal de que está conforme con lo que pasa. El jugador siempre quiere jugar. Dime a mí, cuántas veces quise jugar y tuve que ir a la banca cuando yo creía merecer ser titular”.

El llamado “San Oswaldo”, con un pasado brillante tanto en la Liga MX con Atlas, América, Chivas y Santos Laguna, en donde acumuló alrededor de 840 partidos según cifras oficiales, supo mucho de estos menesteres que le han acontecido en varias ocasiones en el seleccionado mexicano a Santiago Giménez de quedarse en la banca, pues el ahora comentarista aun con toda su trayectoria tuvo que asimilar quedarse en la banca en los Mundiales de Francia 1998 y de Corea y Japón 2002, hasta que le llegó su gran oportunidad en Alemania 2006.

Oswaldo expuso que es válida la inconformidad de Santiago Giménez por no haber jugado contra Panamá: “Todos los jugadores que no juegan deben estar inconformes, por naturaleza para crecer hay que ser inconformes, no te puedes quedar con esa insatisfacción, pero debes encausarla hacia algo favorable para el futuro”, destacó.

El ex guardameta resaltó que: “Aquí lo importante es la selección de México y si tienes a un delantero con esas ganas de jugar, con esa inconformidad, pues cuando sea requerido se va a tirar de cabeza para ayudar al equipo, entonces la selección es la que saldría beneficiada”.

El dos veces mundialista también resaltó respecto a que habría hecho en caso de haber estado en los zapatos del artillero del Feyenoord de la Eredivise: “Cada caso es diferente, que te puedo decir, fui suplente muchas ocasiones y traté de sacarle provecho a eso”, mencionó.

Nadie como Oswaldo Sánchez para hablar de inconformidad bien enfocada por no ser titular en el seleccionado de México. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

También comentó sobre los pros y contras de que Santiago Giménez no haya jugado contra Panamá: “La idea era que jugara, pero las propias circunstancias del partido hicieron que se tuviera que prescindir de él y además Henry Martín, hizo un gran partido y además en lo físico está muy entero”, finalizó.

Seguir leyendo:

-Para Jaime Lozano es normal el enojo de Santiago Giménez por no jugar

-El enojo de Santiago Giménez por no jugar contra Panamá

-Santiago Giménez e Hirving Lozano a la banca, inician vs. Panamá, Henry Martín y Julián Quiñones