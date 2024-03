Santiago Giménez habló sobre la titularidad en la Selección de México: “Me ha faltado ganármela”

Santiago Giménez es consciente de que no ha podido aprovechar las oportunidades de asumir la titularidad en la Selección de México, algo que apunta a lograr este jueves cuando El Tri se esté enfrentando a Panamá en las semifinales de la Nations League de la Concacaf.

El delantero mexicano habló con TUDN sobre su actualidad en el combinado azteca que se prepara para un duelo importante ante los panameños que se disputará en el AT&T Stadium de Texas en donde estará en juego uno de los dos boletos para la final del certamen.

El “Bebote” ha contado con muchas oportunidades por parte de Jaime Lozano, pero los goles no han llegado como si ha ocurrido con el Feyenoord, su equipo en el fútbol europeo. En 24 partidos disputados hasta el momento con El Tri, el delantero tiene apenas cuatro anotaciones.

El delantero mexicano Santiago Giménez está teniendo un año 2024 bastante irregular con el Feyenoord después de una primera mitad de temporada con muchos goles. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

“Todos los partidos son una oportunidad para consolidarme”, reconoció Santiago Giménez, quien espera estar en el once titular de la Selección de México este jueves para intentar aumentar su cosecha goleadora y poner su granito de arena para llevar al combinado azteca hacia la final del domingo.

“Creo que me ha faltado ganarme esa titularidad porque me ha tocado (jugar) y no he rendido como lo hago en mi club. Es muy diferente, pero voy agarrando experiencia y aprendiendo”, agregó el delantero que es el máximo artillero del Feyenoord esta temporada en la Eredivisie con 21 celebraciones.

El jugador de 22 años considera que esa diferencia de rendimiento entre su equipo y la selección nacional puede deberse a los distintos estilos de juegos que hay en ambos lados así como también a los jugadores con los que tiene mucha más conexión en su club.

Santiago Giménez cuenta con el respaldo del seleccionador mexicano, Jaime Lozano, quien tuvo la oportunidad de visitar el mes pasado en Rotterdam durante su gira por Europa. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“Creo que me ha costado el cambio drástico de juego, de compañeros. No estoy diciendo que sean mejores acá o allá (México)”, aclaró el jugador que ha sido vinculado recientemente de nuevo a un posible interés por parte del Napoli para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

“Simplemente son diferentes como todos los jugadores. Me ha costado eso, tener un poco más de comunicación, de entendernos más dentro de la cancha, pero ese va a dar”, prosiguió Santiago Giménez confiando en que pronto explotará con la Selección de México.

La próxima oportunidad que tendrá será este jueves en Dallas en el Final Four de la Nations League de la Concacaf, en donde México buscará el pase a la final de un torneo que le ha sido esquivo en sus primeras dos ediciones, ambas conquistadas por la Selección de Estados Unidos.

Este 2024 está repleto de partidos para la Selección de México que después de esta competencia tendrá su participación en la Copa América de Estados Unidos durante los meses de junio y julio. Previamente tendrá algunos partidos amistosos entre los que destacan uno contra Uruguay y otro ante Brasil.

