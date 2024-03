El enojo de Santiago Giménez al quedarse en el banquillo de la selección mexicana

La selección mexicana goleó a Panamá y gustó su desempeño en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. El Tri se llevó la victoria por 0-3. Sin embargo, hubo molestias en el banquillo por el once de Jaime Lozano. Santiago Giménez tuvo un pequeño “berrinche” al quedarse en el banquillo de suplentes.

Con goles de Edson Alvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda, la selección mexicana derrotó al conjunto panameño. Este fue un golpe de autoridad de la selección azteca que jugará la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Estados Unidos.

Sin embargo, desde el banquillo de suplentes hubo cierta disconformidad. Santiago Giménez esperaba que fuese titular ante Los Canaleros. Cuando el atacante del Feyenoord se enteró que vería el partido desde el banco, su reacción no fue la mejor.

“Jimmy” decidió alinear con Julián Quiñones y Uriel Antuna por los costados. En en centro del ataque estuvo Henry Martín. Sin embargo, en la segunda mitad el atacante del Feyenoord tampoco recibió la oportunidad de jugar algunos minutos.

NO LE GUSTÓ ESTAR EN LA BANCA



Desesperación en Santiago Giménez tras quedarse sin minutos en la semifinal ante Panamá, se fue molesto a la banca y al llegar la pateó.



📹: @TonoQuiroga #SantiagoGiménez #TVCDeportes #SeleccionMexicana pic.twitter.com/F65B4Wx9Aw — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 22, 2024

Para disgusto de Santiago Giménez, el ataque azteca no tuvo problemas en el partido contra Panamá. No obstante, Henry Martín se fue en blanco. El delantero de las Águilas del América es su principal competidor por un puesto en la selección.

¿Qué dijo Jaime Lozano?

El estratega de la selección mexicana recordó que varios de sus cambios fueron motivados a molestias físicas de sus jugadores. En este sentido, Jaime Lozano y su cuerpo técnico se vieron obligados a cambiar su plan de gestión, quizá una de las razones por las que Giménez se quedó en el banco.

“No es como guardarlo, hubo tres jugadores que se nos cayeron, estuvieron al límite, la intención siempre es que Santiago estuviera dentro del campo, por tres cambios forzados no pudimos hacer su cambio. Henry corrió mucho y no darle minutos no era la intención sabíamos que con los espacios podía hacer más amplió el marcador. Hubo tres jugadores que resintieron lo físico, uno mucho, que es Julián”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

“SANTIAGO GIMÉNEZ NO JUGÓ POR LOS CAMBIOS FORZADOS, PERO NO DARLE MINUTOS NO FUE NUESTRA INTENCIÓN”



Jaime Lozano, DT de la Selección de #México, aclaró porque no le dio minutos a #SantiagoGiménez @Santigim11 en la semifinal de la #ConcacafNationsLeague: “La intención es que… pic.twitter.com/e0ccx2aZWm — Pase Filtrado (@pasefiltrado) March 22, 2024

La selección mexicana jugar la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este partido se desarrollará este domingo 24 de marzo. El duelo ante Estados Unidos tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

