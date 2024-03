Hirving Lozano destapa las incomodidades con Gerardo Martino

La selección mexicana tuvo una de sus peores participaciones en el Mundial de Qatar 2022. Ya pasó más de un año de aquella Copa del Mundo y recientemente es que comienzan a salir los comentarios negativos sobre el proceso de Gerardo Martino. Hirving Lozano se sumó a las críticas sobre la gestión del “Tata”.

Edson Álvarez criticó hace unas horas las decisiones de Gerardo Martino. El “Machín” era uno de los jugadores que le daba estabilidad al mediocampo mexicano. Sin embargo, el jugador del West Ham se quedó sin ver minutos ante la selección de Argentina.

Esta decisión fue cuestionada por el propio Edson Álvarez. Planteamientos tácticos que, en esa oportunidad, le dieron ventaja al rival. En ese mismo orden de ideas, Hirving Lozano consideraba “tontas” algunas decisiones del cuerpo técnico.

“Yo desde un principio les decía muchas cosas, pero te digo, no sabían manejar las cosas, uno les decía unas cosas y hacían otras. No eran coherentes, entonces como te digo, tenían al equipo, tenían a los jugadores muy cansados de como manejaban al equipo, con decisiones muy tontas, y la verdad ya el Mundial fue la gota que derramó el vaso”, dijo el futbolista mexicano en una entrevista para Caliente TV.

El fracaso del Mundial de Qatar 2022

La selección mexicana siempre ha intentado sortear el fatídico cuarto partido. México veía en los octavos de final su obstáculo más grande. Pero en Qatar 2022 el límite fue mucho más corto. El Tri fue eliminado en la fase de grupos.

México compartía su sector con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. No fue si no hasta el tercer partido que El Tri anotó su primer gol del torneo y obtuvo su primera victoria. Pero el daño ya estaba hecho.

“(En Qatar 2022) había muchos buenos jugadores con mucha calidad, pero yo creo que fueron más decisiones del cuerpo técnico… para mí el cuerpo técnico no supo manejar al equipo, no supo manejar la presión de fuera, no supo manejar muchas cosas y no hizo, hizo decisiones muy malas para mí“, explicó Hirving Lozano.

