Chicharito le habría pedido “compasión” a Chile en la Copa América de 2016

Cada vez faltan menos días para que México se vuelva a medir ante las grandes selecciones de Conmebol en una nueva Copa América. Sin embargo, los aficionados de El Tri esperan que su selección no viva un humillante resultado como aquel de 0-7 ante Chile en 2016. En ese partido Chicharito le habría pedido “piedad” a Claudio Bravo.

En aquella Copa América la selección de Chile conquistó el bicampeonato en este torneo. México estuvo en su camino, pero no fue rival para la selección chilena.

En los cuartos de final de aquella competición, México y Chile se vieron las caras en el Levi’s Stadium. La “Rojita” trituró a El Tri con un abultado marcador de 0-7. Antes de irse al descanso, Chicharito le habría pedido a Claudio Bravo, arquero chileno, que sus compañeros bajaran el ritmo.

“Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo”, reveló Bravo en una entrevista para Deportes 13 chileno.

Un gol de Alexis Sánchez, dos de Edson Puch y cuatro tantos de Eduardo Vargas humillaron a la selección azteca dirigida por Juan Carlos Osorio. En aquel partido México solo pateó una vez al arco. Claudio Bravo también explicó que aquella noche pudieron haber marcado hasta 10 goles.

“Fue una clase de fútbol. Creo que en el cuarto gol todo el estadio empieza a gritar ‘olé’. Termina el partido y me acuerdo que nos fuimos ovacionados del estadio, por los mexicanos”, agregó el experimentado arquero de 41 años.

Contra quién jugará México en la Copa América 2024

Por suerte para Jaime Lozano y sus dirigidos, El Tri aún no cobrará venganza de aquella noche en la primera ronda de la Copa América 2024. México quedó enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Ecuador, Venezuela y Jamaica.

🤔Sin duda, el Grupo B de la Copa América va a estar buena. pic.twitter.com/3sY0q5cbA3 — Sopitas (@sopitas) April 6, 2024

