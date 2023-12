La Concachampions podría tener un Clásico mexicano y Messi se puede topar en el camino con Monterrey 

La Liga de Campeones de la CONCACAF ya comienza a tomar forma. Esta competición internacional entrega la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes, torneo en el que actualmente está el Club León. La Concachampions podría tener un Clásico Nacional y a darle la oportunidad a Lionel Messi de ir a México.

Ya la primera ronda con 22 equipos está definida. Estos partidos se jugarán en febrero de 2024. Puntualmente, el primer duelo de esta fase se desarrollará el 6 de febrero, mientras que el partido de vuelta se jugará el 29 de ese mismo mes.

Concacaf Champions Cup Round One is set! 🙌



Which team will advance to the Round of 16? pic.twitter.com/7lg6FodjyB — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 14, 2023

Alerta de Clásico Nacional

Uno de los principales aditivos de esta edición de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024 es el posible desarrollo de un Clásico Nacional en el marco de esta competición internacional.

Para que las Chivas de Guadalajara y el Club América se vean las caras en esta ronda, el Rebaño Sagrado tiene que superar esta primera fase clasificatoria.

El histórico conjunto rojiblanco no tendrá tan difícil su objetivo de pasar a los octavos de final de la competición. El rival de las Chivas de Guadalajara será el Forge Football Club, equipo canadiense fundado en 2017.

𝐎𝐏𝐏𝐎𝐍𝐄𝐍𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃 ✅



We will take on @Chivas in Round One of the @TheChampions in February! 🌍🏆



Stay tuned for ticket information.#ForgeFC | #Concachampions pic.twitter.com/iGqvYYEoMO — Forge FC (@ForgeFCHamilton) December 14, 2023

Por su parte, el Club América también tendría que superar un obstáculo para poder hacer posible este Clásico Nacional en la Concachampions. El rival que se interpone es el Real Estelí FC, un club nicaragüense con más de 60 años de historia.

Participación histórica 🚂 🇳🇮



Felicidades @realestelifc por su gran torneo este 2023#CopaCentroamericana pic.twitter.com/NfNivbb7Eu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 7, 2023

En caso de que los dos clubes mexicanos puedan superar sin problemas a sus rivales, el Clásico Nacional ya tendría fecha. Los partidos entre las Chivas de Guadalajara y el Club América se desarrollarían entre el 2 y 11 de abril.

Lionel Messi espera tranquilo

Al haber ganado la Leagues Cup, el Inter Miami de Lionel Messi obtuvo su pase a la Liga de Campeones de Concacaf. Además de ello, el conjunto dirigido por Gerardo Martino está de una vez en los octavos de final a espera de rival.

Los posibles rivales del Inter de Miami son el Nashville,de la Major League Soccer y el conjunto dominicano Moca FC.

En caso de que los dirigidos por Gerardo Martino logren trascender en la competición, Rayados de Monterrey podría cruzarse en el camino de Lionel Messi. Para que esta posibilidad pueda concretarse, el conjunto rayado deberá vencer a Comunicaciones en la primera ronda y superar a su rival de octavos que estaría entre Cincinnati FC y Cavalier SC de la liga de Jamaica.

¿Qué equipos participarán en la Concachampions 2024?

Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa

Toluca vs CS Herediano

Club América vs Real Estelí FC

Chivas Guadalajara vs Forge FC

New England Revolution vs CA Independiente

Houston Dynamo vs St. Louis City SC

Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps

Orlando City vs Cavalry FC

Monterrey vs Comunicaciones FC

Cincinnati vs Cavalier FC

Nashville SC vs Moca FC

Our list of Champions 🏆



Who will be the next? 🙌 pic.twitter.com/cLcjmjmCZO — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 13, 2023

Sigue leyendo:

· Rayados de Monterrey sanciona al Tecatito y el futbolista pide disculpas por conducir en estado de ebriedad

· ¿Por qué no hay ascensos en la Liga MX? El dinero “ilícito” sería la clave

· Falso asomo de la Liga MX: el Pachuca y su presunto interés en un delantero de River Plate

· Los Tigres de la UANL buscarán acabar con el discurso que los excluye como “gigantes” de la Liga MX