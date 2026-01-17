Mejores partidos de la Liga española: horarios y cómo verlos en Estados Unidos

Esta semana LaLiga EA Sports sigue subiendo la intensidad en la lucha por los puestos de arriba, por la permanencia y por el orgullo histórico. Con clásicos modernos, duelos por Europa y choques con implicaciones directas en la tabla, enero trae fútbol de alto voltaje para los aficionados en Estados Unidos.

Gracias a la cobertura de ESPN+ y ESPN Deportes (a través de plataformas como ESPN+, fuboTV y DirecTV Stream) se pueden seguir todos los encuentros de la Liga Española en vivo.

Por qué debes seguir la Liga Española si amas el fútbol

La Liga Española no es solo una de las competiciones más vistas del mundo: es un laboratorio permanente de talento, táctica y emoción. Cada jornada combina historia y presente (clubes centenarios con proyectos modernos), figuras globales con jóvenes que explotan de un día para el otro y estilos que van del fútbol de posesión al vértigo puro.

El Barcelona es uno de los equipos más vistos por las audiencias hispanas en USA. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

Para el público en Estados Unidos, además, LaLiga ofrece horarios accesibles, transmisión estable y partidos que casi siempre tienen algo en juego (título, copas europeas o permanencia). Si te gusta el fútbol bien jugado, con identidad y contexto, esta liga es una cita obligada todas las semanas.

Mejores partidos de La Liga española de esta semana

Sábado 17 de enero

Partidos de la Jornada 20 que abren la semana:

(12:30 PM ET) Osasuna vs Real Oviedo

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(3:00 PM ET) Real Betis vs Villarreal

Choque entre equipos con aspiraciones europeas.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Domingo 18 de enero

Estos partidos de la Liga Española son claves para la zona alta de la tabla.

(8:00 AM ET) Getafe vs Valencia

Duelo cerrado en la mitad de la clasificación.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(10:15 AM ET) Atlético Madrid vs Alavés

Atlético busca estabilidad tras altibajos.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(12:30 PM ET) Celta Vigo vs Rayo Vallecano

Partido de ritmo intenso y estilos ofensivos.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(3:00 PM ET) Real Sociedad vs FC Barcelona

El duelo más destacado de la semana. Barcelona quiere estirar su ventaja, Sociedad presiona por top-4.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Jugadores del Real Madrid celebran el gol del triunfo en el derbi. Crédito: Altaf Qadri | AP

Lunes 19 de enero

Este partido es ideal para cerrar fin de semana:

(3:00 PM ET) Elche vs Sevilla. Sevilla busca puntos claves en zona europea. Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Viernes 23 de enero

Encuentro previo al fin de semana:

(3:00 PM ET) Levante vs Elche. Partido entre equipos de la parte baja con urgencia de puntos. Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Sábado 24 de enero

Gran jornada de media tabla y grandes clubes:

(8:00 AM ET) Rayo Vallecano vs Osasuna

Duelo de estilos intensos.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(10:15 AM ET) Valencia vs Espanyol

Partido táctico con necesidad de puntos.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(12:30 PM ET) Sevilla vs Athletic Club

Clásico con implicancias europeas.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(3:00 PM ET) Villarreal vs Real Madrid

Real Madrid busca consolidarse en lo más alto.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Domingo 25 de enero

Cierre de semana con enfoque en aspiraciones altas:

(8:00 AM ET) Atlético Madrid vs Mallorca

Atlético en casa con obligación.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(10:15 AM ET) Barcelona vs Real Oviedo

Partido con posibilidades de gol y ritmo ofensivo.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(12:30 PM ET) Real Sociedad vs Celta Vigo

Duelo por posiciones europeas.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

(3:00 PM ET) Alavés vs Real Betis

Clásico de necesidades para cerrar la jornada.

Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.

Cómo seguir LaLiga en EE UU

Todos estos partidos se transmiten en Estados Unidos principalmente por ESPN+ y ESPN Deportes, disponibles vía ESPN+, fuboTV y DirecTV Stream (dependiendo de la plataforma y plan contratado). También es habitual que algunos encuentros se vean por sistemas de suscripción de fútbol internacional que incluyan ESPN Deportes.

Puedes ver:

