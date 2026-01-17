Mejores partidos de la Liga española: horarios y cómo verlos en Estados Unidos
Descubre los mejores partidos de la Liga Española esta semana, con horarios y dónde verlos en Estados Unidos. Guía clave para fans del fútbol.
Esta semana LaLiga EA Sports sigue subiendo la intensidad en la lucha por los puestos de arriba, por la permanencia y por el orgullo histórico. Con clásicos modernos, duelos por Europa y choques con implicaciones directas en la tabla, enero trae fútbol de alto voltaje para los aficionados en Estados Unidos.
Gracias a la cobertura de ESPN+ y ESPN Deportes (a través de plataformas como ESPN+, fuboTV y DirecTV Stream) se pueden seguir todos los encuentros de la Liga Española en vivo.
Por qué debes seguir la Liga Española si amas el fútbol
La Liga Española no es solo una de las competiciones más vistas del mundo: es un laboratorio permanente de talento, táctica y emoción. Cada jornada combina historia y presente (clubes centenarios con proyectos modernos), figuras globales con jóvenes que explotan de un día para el otro y estilos que van del fútbol de posesión al vértigo puro.
Para el público en Estados Unidos, además, LaLiga ofrece horarios accesibles, transmisión estable y partidos que casi siempre tienen algo en juego (título, copas europeas o permanencia). Si te gusta el fútbol bien jugado, con identidad y contexto, esta liga es una cita obligada todas las semanas.
Mejores partidos de La Liga española de esta semana
Sábado 17 de enero
Partidos de la Jornada 20 que abren la semana:
- (12:30 PM ET) Osasuna vs Real Oviedo
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (3:00 PM ET) Real Betis vs Villarreal
Choque entre equipos con aspiraciones europeas.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Domingo 18 de enero
Estos partidos de la Liga Española son claves para la zona alta de la tabla.
- (8:00 AM ET) Getafe vs Valencia
Duelo cerrado en la mitad de la clasificación.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (10:15 AM ET) Atlético Madrid vs Alavés
Atlético busca estabilidad tras altibajos.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (12:30 PM ET) Celta Vigo vs Rayo Vallecano
Partido de ritmo intenso y estilos ofensivos.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (3:00 PM ET) Real Sociedad vs FC Barcelona
El duelo más destacado de la semana. Barcelona quiere estirar su ventaja, Sociedad presiona por top-4.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Lunes 19 de enero
Este partido es ideal para cerrar fin de semana:
- (3:00 PM ET) Elche vs Sevilla. Sevilla busca puntos claves en zona europea. Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Viernes 23 de enero
Encuentro previo al fin de semana:
- (3:00 PM ET) Levante vs Elche. Partido entre equipos de la parte baja con urgencia de puntos. Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Sábado 24 de enero
Gran jornada de media tabla y grandes clubes:
- (8:00 AM ET) Rayo Vallecano vs Osasuna
Duelo de estilos intensos.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (10:15 AM ET) Valencia vs Espanyol
Partido táctico con necesidad de puntos.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (12:30 PM ET) Sevilla vs Athletic Club
Clásico con implicancias europeas.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (3:00 PM ET) Villarreal vs Real Madrid
Real Madrid busca consolidarse en lo más alto.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Domingo 25 de enero
Cierre de semana con enfoque en aspiraciones altas:
- (8:00 AM ET) Atlético Madrid vs Mallorca
Atlético en casa con obligación.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (10:15 AM ET) Barcelona vs Real Oviedo
Partido con posibilidades de gol y ritmo ofensivo.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (12:30 PM ET) Real Sociedad vs Celta Vigo
Duelo por posiciones europeas.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
- (3:00 PM ET) Alavés vs Real Betis
Clásico de necesidades para cerrar la jornada.
Dónde verlo: ESPN+/ESPN Deportes.
Cómo seguir LaLiga en EE UU
Todos estos partidos se transmiten en Estados Unidos principalmente por ESPN+ y ESPN Deportes, disponibles vía ESPN+, fuboTV y DirecTV Stream (dependiendo de la plataforma y plan contratado). También es habitual que algunos encuentros se vean por sistemas de suscripción de fútbol internacional que incluyan ESPN Deportes.
Puedes ver:
5 partidos imperdibles del Mundial 2026: cruces históricos y debut del campeón