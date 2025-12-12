Efecto Messi: Final de la MLS registró récord de audiencia

La final de la MLS Cup 2025, en la que Inter Miami derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps, alcanzó cifras históricas de audiencia. Más de 4,6 millones de espectadores siguieron el duelo a través de todas las plataformas, convirtiéndose en la final más vista en la historia del torneo y reafirmando el impacto internacional que sigue generando la era Messi, según confirmó la liga.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

De acuerdo con la MLS, aficionados de al menos cien países sintonizaron en algún momento el partido, lo que reforzó el alcance global del evento. Además, la liga destacó que esta fue la audiencia más joven registrada en una final: el 70% de quienes vieron el partido por Apple TV tenía menos de 45 años. La retención también fue notable, con un promedio de 70 minutos de visualización.

La final, que también significó la despedida oficial de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, se convirtió en un fenómeno social. Las cifras en redes fueron incluso más impactantes que las de transmisión.

Impulso digital y crecimiento en los playoffs

La liga informó que la final generó 798 millones de impresiones en redes sociales, un aumento del 532% respecto a la final del 2024, en la que Los Angeles Galaxy superaron a New York Red Bulls. La expansión digital, impulsada por Messi y por la creciente visibilidad de Inter Miami, marcó un nuevo estándar para la MLS.

En su reporte oficial, la MLS explicó que “la MLS Cup 2025 presentada por Audi entre Inter Miami CF y Vancouver Whitecaps FC ofreció un consumo multiplataforma y una participación social sin precedentes”.

Asimismo, señaló que “más de 3.6 millones de espectadores sintonizaron la final del 6 de diciembre a través de Apple TV, MLS Season Pass, TSN, RDS, TNT y HBO Max en México, así como otros socios de distribución”.

El resumen también indicó que “en total, el partido obtuvo más de 4,6 millones de espectadores en todas las plataformas, además de establecer nuevos puntos de referencia en impresiones en redes sociales y atraer a la audiencia más joven en una MLS Cup (70% de los espectadores eran menores de 45 años)”.

Durante el encuentro, Chase Stadium registró un lleno total con 21,550 aficionados, mientras que en Vancouver se reunió una audiencia adicional de 20.452 personas en BC Place, la mayor “away viewing party” en la historia de la MLS Cup.

Los números también fueron positivos a lo largo de la postemporada. “En 29 partidos de playoffs hasta las Finales de Conferencia, la MLS promedió 711,000 espectadores, un aumento del 23% frente a 2024”, detalló la liga.

En su mensaje final, la organización destacó su modelo de distribución centralizado afirmando que “cada partido. Cada pantalla. En todas partes”, una estrategia que continúa diferenciando a la liga del resto de competiciones deportivas en Estados Unidos.

Con récords de audiencia, impacto global y un cierre de temporada marcado por despedidas históricas, la MLS Cup 2025 se consolida como una de las finales más influyentes en la historia reciente del futbol estadounidense.



Sigue leyendo:

· Messi e Inter Miami enfrentarían al América en la Concachampions 2026

· Inter Miami se queda con Rodrigo De Paul y sigue negociación con Luis Suárez

· David Silva confiesa que pudo jugar en el FC Barcelona de Guardiola