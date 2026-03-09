Cómo apostar cuando juega México en béisbol: líneas, momios y pronósticos explicados

Cada vez que la selección mexicana de béisbol disputa un torneo internacional, el interés no solo se concentra en los aficionados que siguen el partido. También aumenta la actividad en las plataformas de apuestas deportivas.

El fenómeno es muy fuerte en Estados Unidos, donde las apuestas deportivas son legales en gran parte del país y donde vive una comunidad mexicana enorme que sigue a su selección en distintos deportes. Es lo que está pasando en estos días durante el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, que comenzó el 4 de marzo y tiene la gran final programada para el 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.

Esta sexta edición cuenta con la participación de 20 selecciones distribuidas en cuatro sedes iniciales: San Juan (Puerto Rico), Houston (Texas), Tokio (Japón) y Miami (Florida).

En este torneo, como en el Premier12 u otras competiciones regionales, los juegos de México suelen figurar entre los eventos con mayor volumen de apuestas dentro del béisbol internacional.

Jonathan Aranda se coloca el sombrero de charro después del jonrón que abrió el camino de la victoria de México. Crédito: David J. Phillip | AP

Para muchos fanáticos, apostar no significa únicamente intentar ganar dinero. También es una forma de seguir el partido con más intensidad y de analizar estadísticas, rendimiento de jugadores y probabilidades del juego. Sin embargo, antes de hacerlo es importante entender cómo funcionan los conceptos básicos de las apuestas deportivas.

Entre los términos que más aparecen cuando se habla de apuestas en béisbol están las líneas, los momios y los pronósticos. Si no sabes de qué se trata, aquí te contamos lo que debes saber para estar en tema.

Qué son las líneas en apuestas de béisbol

En el mundo de las apuestas deportivas, la palabra línea se refiere a las probabilidades o condiciones que establece una casa de apuestas para un partido determinado.

Estas líneas se construyen a partir de múltiples factores:

Estadísticas recientes de los equipos.

Rendimiento ofensivo y defensivo.

Pitcher abridor.

Historial entre selecciones.

Estado físico de los jugadores.

Condiciones del estadio.

Cuando México juega contra una potencia tradicional del béisbol como Estados Unidos, Japón o República Dominicana, las casas de apuestas analizan todos esos datos para calcular qué equipo tiene más probabilidades de ganar.

A partir de ese análisis se establecen las líneas que luego utilizan los apostadores para tomar decisiones.

México juega hoy, 9 de marzo, contra Estados Unidos, en Houston (Daikin Park). Crédito: Marta Lavandier | AP

Qué significa el momio en las apuestas

El momio es el valor numérico que indica cuánto se puede ganar en una apuesta. En México y entre muchos apostadores latinos en Estados Unidos, esta palabra es muy común.

En el sistema americano de apuestas, los momios suelen aparecer con números positivos o negativos.

Un momio negativo indica que ese equipo es favorito para ganar.

Un momio positivo señala que el equipo es considerado menos probable ganador.

Por ejemplo, si México aparece con momio positivo frente a una potencia del béisbol, significa que las casas de apuestas consideran que tiene menos probabilidades de ganar, pero que una apuesta acertada pagaría más dinero.

Este sistema permite estimar rápidamente qué equipo es favorito antes de un partido.

Los mercados de apuestas más comunes en partidos de béisbol

Cuando juega la selección mexicana de béisbol, las casas de apuestas suelen ofrecer varios tipos de mercados. Uno de los más comunes es el ganador del partido, donde el apostador simplemente elige qué equipo cree que ganará.

También está el total de carreras, conocido como over o under. En este caso se apuesta si el partido tendrá más o menos carreras que la cifra fijada por la casa de apuestas.

Otro mercado frecuente es el run line, que funciona como un hándicap de carreras. A un equipo se le asigna una ventaja o desventaja para equilibrar las probabilidades.

En torneos internacionales también pueden aparecer apuestas relacionadas con jugadores específicos, como home runs, hits o carreras impulsadas.

Cómo se hacen los pronósticos antes de apostar

Antes de apostar en béisbol, los analistas suelen estudiar varios elementos que influyen en el resultado del partido. Uno de los factores más importantes es el pitcher abridor, ya que en este deporte el rendimiento del lanzador inicial puede determinar gran parte del juego.

También se analizan aspectos como:

Rendimiento reciente del equipo.

Estadísticas ofensivas.

Profundidad del bullpen.

Historial contra el rival.

Tipo de estadio.

En torneos internacionales, además, hay que tener en cuenta que las selecciones suelen mezclar jugadores de Grandes Ligas, ligas profesionales locales y prospectos jóvenes. Esto puede generar resultados menos previsibles que en ligas profesionales regulares.

Favoritos para ganar el título en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026

Según los momios de BetMGM y DraftKings al inicio del torneo, los equipos con mayores probabilidades son:

Estados Unidos : Es el gran favorito indiscutible. Los apostadores le dan una probabilidad implícita superior al 50% debido a un roster cargado de estrellas como Aaron Judge, Bryce Harper y un cuerpo de lanzadores élite liderado por Paul Skenes y Tarik Skubal.

: Es el gran favorito indiscutible. Los apostadores le dan una probabilidad implícita superior al 50% debido a un roster cargado de estrellas como Aaron Judge, Bryce Harper y un cuerpo de lanzadores élite liderado por Paul Skenes y Tarik Skubal. Japón : El campeón defensor ocupa el segundo lugar. Aunque cuentan con Shohei Ohtani (quien esta vez solo participa como bateador designado), se les considera el equipo más equilibrado del torneo.

: El campeón defensor ocupa el segundo lugar. Aunque cuentan con Shohei Ohtani (quien esta vez solo participa como bateador designado), se les considera el equipo más equilibrado del torneo. República Dominicana : Considerada por muchos como la mejor alineación ofensiva del torneo, se mantiene cerca de los líderes en las cuotas.

: Considerada por muchos como la mejor alineación ofensiva del torneo, se mantiene cerca de los líderes en las cuotas. Venezuela: Encabeza el segundo grupo de contendientes, posicionándose como una amenaza seria tras los tres “gigantes” iniciales.

Las apuestas deportivas en línea generan mayor vicio y descontrol de las finanzas de muchas personas. Crédito: Shutterstock

El crecimiento del béisbol mexicano y su impacto en las apuestas

El interés por los partidos de México aumentó especialmente después del Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando la selección alcanzó las semifinales por primera vez en su historia.

Ese desempeño cambió la percepción internacional sobre el nivel del béisbol mexicano y también influyó en el mercado de apuestas, donde México comenzó a aparecer con más frecuencia como un rival competitivo frente a las principales potencias del deporte.

Además, varios jugadores mexicanos y mexicoamericanos destacan actualmente en las Grandes Ligas, lo que incrementa el seguimiento de los aficionados y la atención mediática hacia la selección.

Puedes ver: No puedo parar de apostar: dónde buscar ayuda en EE.UU. y qué opciones existen

Los riesgos de apostar y el problema de la ludopatía

Aunque las apuestas deportivas forman parte del entretenimiento para muchos aficionados, también pueden generar problemas cuando se convierten en una conducta compulsiva.

La ludopatía, o trastorno del juego, es una condición reconocida por especialistas en salud mental. Se caracteriza por la incapacidad de controlar el impulso de apostar, incluso cuando la persona enfrenta consecuencias negativas en su vida personal o financiera.

Diversos estudios en Estados Unidos han advertido que el crecimiento de las apuestas deportivas en línea ha incrementado los casos de juego problemático, especialmente entre adultos jóvenes y aficionados al deporte.

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

Apostar cantidades cada vez mayores de dinero.

Intentar recuperar pérdidas con nuevas apuestas.

Mentir sobre el dinero gastado en apuestas.

Sentir ansiedad o irritación cuando no se puede apostar.

Especialistas recomiendan considerar las apuestas únicamente como una forma de entretenimiento y establecer límites claros de tiempo y dinero.

En Estados Unidos existen organizaciones que ofrecen ayuda gratuita a personas con problemas de juego, como el Consejo Nacional sobre Problemas de Juego (National Council on Problem Gambling), que mantiene una línea de asistencia y recursos para quienes necesitan apoyo.

Lo que debes tener en cuenta antes de apostar

Aunque las apuestas deportivas forman parte del entretenimiento para muchos aficionados, siempre implican un riesgo. El béisbol, en particular, es un deporte con un alto nivel de variabilidad. Incluso equipos favoritos pueden perder partidos debido a factores como errores defensivos, cambios de pitcher o rachas ofensivas inesperadas.

Por eso los especialistas suelen recomendar apostar con responsabilidad y comprender bien cómo funcionan las probabilidades antes de participar.

Seguir leyendo:

El “Dibu” Martínez podría ser sancionado por promocionar una casa de apuestas

MLS firma alianza histórica con Polymarket y entra de lleno al mercado de predicciones deportivas

La hija de una leyenda de la NBA se convierte en la futbolista más cara del mundo