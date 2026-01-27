MLS firma alianza histórica con Polymarket y entra de lleno al mercado de predicciones deportivas

La Major League Soccer anunció este lunes que alcanzó un acuerdo plurianual con Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo, en un movimiento que marca un antes y un después en la relación entre el fútbol estadounidense y las plataformas de apuestas y predicción, en un contexto de creciente escrutinio en otras ligas profesionales de Estados Unidos.

Polymarket se convierte en socio oficial de la MLS

La asociación establecerá a Polymarket como socio oficial y exclusivo del mercado de predicciones de la MLS, el MLS All-Star Game, la MLS Cup y la Leagues Cup, informó la liga norteamericana mediante un comunicado oficial.

Este acuerdo posiciona a la MLS como una de las ligas más abiertas a explorar nuevos modelos de interacción digital con los aficionados, en un ecosistema deportivo cada vez más vinculado a la tecnología y a los mercados de predicción en tiempo real.

Today Soccer United Marketing and @Polymarket announced multi-year partnerships with @MLS and @LeaguesCup that will offer new ways for fans to engage with matches and follow season-long storylines by integrating prediction markets into the fan experience. https://t.co/EYzJx98hcx pic.twitter.com/kMBU9rup1w — MLS Communications (@MLS_PR) January 26, 2026

Experiencia en vivo y segunda pantalla: la apuesta de la MLS

La MLS agregó que el acuerdo ayudará a “mejorar la experiencia de los partidos en directo y la interacción con la segunda pantalla” para los aficionados, una estrategia clave para captar audiencias jóvenes y digitalizadas.

Polymarket se ha consolidado como uno de los principales referentes de los mercados de predicciones, que en Estados Unidos funcionan como un termómetro social y permiten realizar apuestas de todo tipo mediante criptomonedas: desde el ganador del próximo Mundial de fútbol hasta la evolución de la tasa de inflación en EE.UU.

Precedentes y escepticismo en las grandes ligas de EE.UU.

La NHL de hockey sobre hielo alcanzó el año pasado un acuerdo similar con Polymarket y con Kalshi, otro de los actores más importantes del sector. Sin embargo, el resto de las grandes ligas profesionales estadounidenses se han mostrado más cautelosas ante este tipo de asociaciones.

El debate se intensificó tras varios episodios recientes relacionados con apuestas ilegales, que han encendido las alarmas en el deporte profesional y universitario.

Escándalos de apuestas sacuden a la NBA y al deporte universitario

En este contexto, la NBA se vio afectada por un escándalo de apuestas ilegales que provocó la detención, el pasado octubre, del jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, y del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

Además, este mes veinte personas fueron acusadas de amañar resultados de partidos universitarios de baloncesto en Estados Unidos con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de apuestas.

Salvaguardas para proteger la integridad de la MLS

Ante este panorama, la MLS precisó que el acuerdo con Polymarket incluirá medidas específicas para proteger la integridad deportiva de sus competencias.

El convenio contempla salvaguardas para los partidos de la MLS y la Leagues Cup, “incluido el monitoreo independiente de las actividades comerciales y la colaboración en los mercados de la MLS y la Leagues Cup ofrecidos”, subrayó la liga en su comunicado.

Con este movimiento, la MLS busca equilibrar innovación, engagement digital y controles de integridad, en una industria donde el vínculo entre deporte y mercados de predicción continúa creciendo bajo la lupa pública.

Sigue leyendo:

– La MLS está cerca de cerrar otro “bombazo” de Europa

– Gerardo Martino “roba” una pieza de la Liga MX para potenciar al Atlanta United

· El “Messi Mexicano” es vinculado al fútbol de Argentina