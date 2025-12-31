Gerardo Martino “roba” una pieza de la Liga MX para potenciar al Atlanta United

Los clubes de la Major League Soccer no se quedan atrás en la adquisición de nuevos futbolistas que potencien sus plantillas. El Atlanta United de Gerardo Martino busca volver a competir dentro del fútbol estadounidense y se reforzó con el fichaje de Tomás Jacob, proveniente de la Liga MX.

Los directivos del Atlanta United no descansan y siguen armándole un equipo competitivo a Gerardo Martino. El “Tata” ahora tendrá a un polivalente futbolista a su disposición. Tomás Jacob es una interesante propuesta del club.

“Bienvenido a Atlanta, Tomás. Atlanta United ha firmado al defensa Tomás Jacob del Club Necaxa con un contrato hasta la temporada 2028-29 con años de opción hasta la temporada 2030-31“, escribió el club en sus redes sociales.

Welcome to Atlanta, Tomás 🔴⚫️#ATLUTD has signed defender Tomás Jacob from Club Necaxa to a contract through the 2028-29 season with option years through the 2030-31 season 🗞️ pic.twitter.com/9cNz9x4Wo0 — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 30, 2025

A pesar de que en el comunicado se describe a Tomás Jacob como un defensor, el futbolista argentino tiene la capacidad de jugar en varias posiciones. El futbolista de 21 años ha jugado como mediocampista de corte, central de ambos perfiles e incluso de lateral derecho.

¿Quién es Tomás Jacob?

El nuevo fichaje para la plantilla de Gerardo Martino es un jugador muy vinculado al “Tata”. Tomás Jacob nació en Santa Fe y realizó todo su desarrollo futbolístico en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys, club que dirigió Gerardo Martino.

Con tan solo 21 años, Tomás Jacob demuestra tener un gran rodaje en el balompié profesional. Jacob jugó 50 partidos con el primer equipo de Newell’s (3,464 minutos dentro del campo).

El defensor central de 21 años, Tomás Jacob, llega a @VamosATLUTD para la temporada 2026. 🇦🇷 pic.twitter.com/xmCZrMRqYT — MLS Español (@MLSes) December 30, 2025

En julio de este año, Jacob fue firmado por los Rayos del Necaxa. El futbolista de 21 años jugó 17 partidos con la camiseta del conjunto mexicano y además aportó un gol. El jugador argentino tiene un valor de mercado que ronda los $1.8 millones de dólares.

