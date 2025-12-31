¿Qué pasó con Julián Araujo, exdefensor del Barcelona?

Julián Araujo ha perdido confianza en el Bournemouth de la Premier League. El defensor mexicano no ha podido tener la regularidad necesaria dentro del conjunto inglés. En el radar habría aparecido una alternativa proveniente de Escocia.

En enero de 2023 Julián Araujo fue firmado por el FC Barcelona. A pesar de que participó en las inferiores del conjunto catalán, Araujo tenía la ilusión de jugar en el primer equipo español. En agosto de ese mismo año fue firmado por las Palmas y dejó muy buenas impresiones.

Esto llamó la atención del Bournemouth. En agosto de 2024 el conjunto inglés decidió hacerse con los servicios del defensor mexicano. En su primera temporada en Inglaterra, Araujo jugó 13 partidos (501 minutos dentro del campo). Estos eran números normales para una temporada de “adaptación”.

Pero en esta campaña la situación ha empeorado considerablemente. Julián Araujo solo ha jugado un partido y fue por la EFL Cup. El exjugador de Los Angeles Galaxy no ha jugado su primer duelo en la Premier League en esta temporada. En siete partidos ha sido convocado, pero en todos ellos se ha quedado en el banquillo.

Oportunidad en Escocia

Según informaciones de Kery Ruiz, Julián Araujo comienza a ver algo de luz en medio de tanta oscuridad. El lateral mexicano estaría en el radar del Celtic Glasgow, el equipo más importante del fútbol de Escocia.

“Celtic Glasgow está sondeando el fichaje de Julián Araujo. El mexicano sólo ha tenido 16 apariciones desde que llegó a Bournemouth a cambio de 9 millones de Libras”, explica el reporte.

Es muy probable que Julián Araujo salga del Bournemouth en este mercado de pases. En junio de 2026 se jugará el Mundial de 2026. La única forma de que Julián Araujo sea considerado en la convocatoria de Javier Aguirre es con minutos a su espalda. Araujo necesita regularidad y el conjunto inglés no se lo ha ofrecido en toda la temporada.

