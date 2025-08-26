Matías Almeyda querría llevar a un mexicano al Sevilla

El proceso de Matías Almeyda en el Sevilla no ha arrancado muy bien. El conjunto español ya tiene dos derrotas en sus primeras dos presentaciones en LaLiga. El sector defensivo ha sido el más vulnerable y Almeyda confiaría en el mexicano Julián Araujo para resolver partes de sus problemas.

Según informaciones de Heraldo Deportes, los dirigentes del Sevilla tendrían en el radar a Julián Araujo. Esta podría ser una “compra angustiosa” del club al tomar en cuenta su mal arranque en LaLiga.

“El Sevilla, bajo la dirección de Matías Almeyda, ha mostrado interés en Julián Araujo, actualmente en el Bournemouth, como posible refuerzo en el lateral derecho“, informó el medio.

En sus dos partidos por la primera división de España, el Sevilla ya ha recibido cinco goles. A pesar de que los “Nervionenses” no se han visto tan mal en ataque, la defensa ha sido muy vulnerada con más de 20 intentos de remates en sus primeras jornadas.

Bajo estas circunstancias, el conjunto español estaría tras la pista de un lateral derecho que ya conoce LaLiga. Julián Araujo tuvo un breve paso por el FC Barcelona y firmó buenas actuaciones con Las Palmas.

“Aunque el club inglés lo considera una pieza a largo plazo, una cesión parece la vía más viable, especialmente ante la posible salida de jugadores en la defensa sevillista“, agrega el reporte.

El estatus de Julián Araujo

Julián Araujo actualmente pertenece al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra. El defensor mexicano no ha visto sus primeros minutos de la temporada con el conjunto inglés. Araujo tiene un contrato con su club que finaliza en junio de 2029.

Con 24 años, Julián Araujo es un futbolista con muy buena proyección. A su corta edad, el lateral derecho del Bournemouth está valorado en poco más de $11 millones de dólares.

Matías Almeyda, en sus recientes procesos en el fútbol de Europa, ha confiado en el talento mexicano. Durante su etapa con el AEK de Atenas, el estratega argentino pudo dirigir a Orbelín Pineda y a Rodolfo Pizarro.

