El “Messi Mexicano” es vinculado al fútbol de Argentina

En las últimas horas ha sonado con mucha fuerza el posible cambio de aires de Luka Romero. El futbolista de Cruz Azul ha sido vinculado al fútbol argentino. Sin embargo, los reportes aclaran que hasta ahora no ha llegado un acercamiento formal desde Sudamérica.

Conocido como el “Messi Mexicano”, Luka Romero fue una de las grandes apuestas de Cruz Azul en el último año. Proveniente de Europa, Luka Romero buscaba en México una mayor regularidad dentro del campo. En este mercado de pases, el futbolista de “La Máquina” ha sonado en el radar del fútbol argentino.

Sin embargo, desde el diario Récord aseguraron que no ha estado sobre la mesa un acercamiento formal por el jugador de Cruz Azul. El reporte puntualizó que no existe ningún pronunciamiento formal de parte de Rivel Plate, club al que ha sido asociado.

“Récord pudo saber que no existe ninguna negociación entre Cruz Azul y el conjunto millonario por el atacante celeste. Una fuente cercana al jugador fue clara al señalar que, por ahora, no hay nada con River Plate, pese a las versiones que circularon en medios argentinos”, aclara el reporte.

Desde “La Máquina” no querrían desprenderse de Luka Romero. Cruz Azul no estaría dispuesto a ceder a un jugador de 21 años que considera que tiene una buena proyección. Además, el conjunto azteca ha salido de varios futbolistas recientemente (Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli, Nacho Sepúlveda y la previsible baja de Mateusz Bogusz).

Se pierde en “Messi Mexicano”

En enero de 2025 Luka Romero fue firmado por Cruz Azul. El delantero nacido en Victoria de Durango no ha podido desplegar todo su potencial. De hecho, tras varios años en Europa, Romero tuvo que considerar su participación en el fútbol de Concacaf para volver a ganarse un contrato en el Viejo Continente.

Con la camiseta de Cruz Azul, Luka Romero ya ha jugado 46 partidos. Durante 1,844 minutos dentro del campo el azteca ha podido convertir 5 goles y conceder 3 asistencias. Romero tiene un contrato vigente con Cruz Azul hasta junio de 2030. Su valor de mercado ronda los $3.5 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Luka Romero y Richard Ledezma, son los que supuestamente se negaron a jugar con México

– El “Chepo” de la Torre considera que la Liga MX no apoya a El Tri

– La nacionalidad es el mayor obstáculo de Efraín Juárez en la Liga MX

– Germán Berterame lanza un guiño a su retorno a Argentina