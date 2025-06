Luka Romero y Richard Ledezma, son los que supuestamente se negaron a jugar con México

Después de que el técnico Javier Aguirre revelara la tarde de este martes que dos jugadores se negaron a jugar para la selección de México, las especulaciones sobre los nombres de estos dos jugadores no se hicieron esperar y extraoficialmente se asegura que se tratan de Luka Romero y Richard Ledezma.

Los elementos que defienden actualmente las camisetas del Cruz Azul y de las Chivas del Guadalajara, no quisieron comprometer su presencia en el Tricolor, según la versión manejada por varios medios, entre ellos Mediotiempo y Fox Sports México, ambos jugadores fueron contactados por el “Vasco” Aguirre y debido a que tienen varias nacionalidades no quisieron defender la playera verde.

RICHARD LEDEZMA, LUKA ROMERO ¿Y CHUCKY LOZANO?, LOS JUGADORES A LOS QUE EL VASCO 'LES PUSO LA CRUZ' 😱 ❌@crh_oficial habla de los casos de jugadores a los que Javier Aguirre se refirió y que ya no insistirá en llamar a la Selección 🇲🇽 #FSRadioMX pic.twitter.com/UM3er2qYaa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 17, 2025

“He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no en ese momento, tal y cuál… gracias, no podemos esperarte, ¿no? A la selección hay que venir sí o sí, y con ganas, no a fuerza. El que no esté preparado para la crítica ni para la exigencia no sirve para la selección, no mientras yo esté desde luego”.

El caso de cada jugador

Respecto a cada caso, por el lado del mexicoamericano Richard Ledezma, acaba de incorporarse a las Chivas del Guadalajara y debido a sus raíces mexicanas pudo firmar por el cuadro tapatío, pero su estancia en la Unión Americana desde su nacimiento hizo que tomara la decisión de defender la camiseta de los Estados Unidos.

Por lo que toca a Luka Romero, no es la primera ocasión que se le invita a defender la camiseta de México después de que su acta de nacimiento establece como su lugar de origen la ciudad de Durango, en el norte del país, cuando su papá llegó a defender los colores de los Alacranes de Durango.

No obstante, los esfuerzos de convencerlo de jugar para México por parte de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, Luka Romero prefirió defender la camiseta de Argentina, pues sus afectos se identifican más con la albiceleste.

Frente a esta situación, Javier Aguirre, según estos datos, cortó por lo sano y no los volverá a considerar para futuras convocatorias en el proceso mundialista 2026.

Luka Romero, Richard Ledezma y… https://t.co/bxTLHvkBZf — Kery Ruiz (@KeryNews) June 17, 2025

Hasta el momento, después de manejarse estos nombres, también se asegura que otros elementos priorizaron su participación en el Mundial de Clubes con Monterrey y Pachuca, como el caso de Carlos Moreno, Bryan González y Elías Montiel, mientras que de Rayados Germán Berterame, Jordi Cortizo, Víctor Guzmán y Gerardo Arteaga.

Seguir leyendo:

– Luka Romero y “Toro” Fernández alargan la racha negativa del León

– Richard Ledezma reportó con las Chivas

– Vasco Aguirre reveló que tres jugadores se bajaron del “barco” de México