Vasco Aguirre reveló que tres jugadores se bajaron del “barco” de México

Javier Aguirre, director técnico de la selección de México, horas antes de encarar el segundo duelo de la Copa Oro y en el afán de bajar la intensidad de las críticas por el irregular debut contra República Dominicana, reveló que tres jugadores se bajaron del barco y no quisieron venir con el Tricolor

“Es difícil, he hablado con hasta tres jugadores para invitarlos, noto que no quieren venir y les doy gracias (dándoles la bendición con la mano), no podemos esperar, a la selección hay que venir con ganas y con fuerza”, declaró el ‘Vasco’.

Aguirre se mostró contrariado por el aumento de cuestionamientos en su contra, en lo que muchos aseguran extraoficialmente se trata de una campaña para desgastarlo, en los momentos en que su aporte táctico es deficiente a 359 días para debutar en el Mundial.

Por esa razón, el técnico nacional decidió aludir al carácter que siempre han mostrado los atletas mexicanos como el José “Sargento” Pedraza y el boxeador Julio César Chávez, “Es lo que nos caracteriza a los atletas mexicanos, el carácter, la fuerza, no podemos ser Italia, España o Alemania”.



La piel gruesa para las críticas

Por otra parte, Javier Aguirre, puso de nueva cuenta los puntos sobre las íes respecto a las críticas que han recibido por el debut ante República Dominicana, y reitero que quien no las soporte, no tiene cabida en el Tricolor.

En la conferencia previa al duelo contra los caribeños, Aguirre aseguró que quien no esté preparado para las críticas o la exigencia no tiene cabido en la selección y puso de ejemplo la entrevista del delantero español Álvaro Morata que declaró abiertamente su rechazo a jugar con su selección porque recibía puros silbidos.

“Hoy leí una entrevista de un jugador español, Morata, que le silbaron, que decía que no quería volver a la selección, porque solo le silban. Aquí pasaba algo similar, pero hoy no noto que los jugadores vengan, incómodos o sufriendo. Sé que hay críticas otra vez y exigencias iguales, por lo quien no esté preparado para ellas no tiene por qué estar aquí. Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, pero hemos recuperado las ganas de vestir a la selección”.

A propósito de esto, Aguirre aseguró que tres jugadores fueron invitados a participar en la selección y no toque, no tenían ganas de hacerlo, entonces les di las gracias porque no podemos esperarlos, porque a la selección hay que venir con ganas y con fuerza “.

