Luka Romero habló sobre su posibilidad de representar a México

Luka Romero ha sido uno de los fichajes más llamativos del Clausura 2025. El “Messi Mexicano” llegó a Cruz Azul proveniente del AC Milan. Romero tiene posibilidades de jugar para México y fue cuestionado sobre ello.

El joven delantero de 20 años cuenta con tres nacionalidades. Luka Romero puede jugar para España Argentina y México. Sin embargo, el jugador nacido en Victoria de Durango ha tenido una mayor afinidad con la Albiceleste.

No obstante, el joven delantero de 1.69 metros de estatura fue cuestionado sobre su posibilidad de uniformarse con los colores de El Tri. Luka Romero no le cerró las puertas a la selección mexicana.

“Estoy enfocado acá en Cruz Azul, en hacer lo mejor posible, y después esas son consecuencias que si lo haces bien con tu club te llaman a la selección, pero obviamente lo tengo que pensar, hablarlo con mi familia, pensar, y sobre todo, estar enfocado acá y hacerlo bien”, dijo Romero en unas declaraciones recopiladas por Milenio.

Romero ha tenido un mayor vínculo con la selección de Argentina. El exdelantero del Deportivo Alavés ha tenido la oportunidad de jugar partidos para las selecciones Sub 15, 16, 17 y 20. De hecho, Luka participó en el Mundial Sub 20 con la selección sudamericana.

A Luka Romero se le quedó en México el apodo del “Messi Mexicano”. Sin embargo, el exfutbolista del AC Milan mostró personalidad y reconoció que prefiere hacerse su propio nombre en el mundo del fútbol.

“Yo solo pienso en ser Luka Romero, en hacer lo que yo sé hacer, entonces disfrutar dentro de la cancha y ser yo”, agregó.

¿Por qué la Liga MX?

Cruz Azul sorprendió a propios y extraños al lograr la contratación de Luka Romero. Desde La Máquina se hicieron con los servicios de un jugador que tiene mucha experiencia en el fútbol europeo. El proyecto convenció al delantero de 20 años.

“Tuve bastantes ofertas además de México y tuve también varias charlas con Martín (Anselmi), y con (Iván), Alonso, me contaron un poco el proyecto deportivo y eso fue lo me convenció. Los noté con muchas ganas de que viniera y eso me hizo mucha ilusión; ahora, a tratar de que todas esas ganas que me dieron darlas en Cruz Azul”, explicó.

