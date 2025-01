El “Vasco” Aguirre reconoció que varios jugadores no tienen nivel de Selección

No obstante que Javier Aguirre no quiso cargarle la mano a los jugadores por la derrota con el River Plate 2-0, finalmente en la conferencia de prensa después del juego en el estadio Monumental de Buenos Aires terminó reconociendo que varios jugadores no tienen el nivel para vestir la camiseta nacional.

“Es ley de vida, el fútbol no te perdona, hay que estar ahí para mejorar siempre y vimos que a algunos no les alcanza, sacó conclusiones de lo que vi, estoy contento por la gira, no por el resultado, esperaba que pudiéramos pelear más, pero fue para lo que nos alcanzó”, dijo el Vasco sobre la falta de nivel futbolístico de algunos jugadores.

¡No les alcanza! 🔥



Javier Aguirre fue tajante, dejó claro que a algunos futbolistas no tienen nivel para la Selección Mexicana, tras la derrota ante River Plate. 👀#TNTSportsMex pic.twitter.com/JPYh9UVhEV — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 22, 2025

Empero, Aguirre, también dijo que varios jugadores mostraron lo contrario y aunque no quiso decir nombres, expuso que tres o cuatro se ganaron su repetición en otros juegos de la selección de México: “No quiero dar nombres para no afectar a los demás jugadores, pero si hay tres o cuatro que se ganaron su repetición”.

Los planes del futuro de la selección de México

Respecto a cuando será el próximo partido de México antes de encarar el encuentro de semifinales de la Nations League contra Canadá en marzo próximo, el técnico del Tricolor dijo que el director de las selecciones nacionales Duilio Davino ya tiene las peticiones.

“Ya le dije a Duilio todas las peticiones, las armó en un calendario que no ha llegado a donde debe llegar, el plan está hecho, yo encantado de venir a este tipo de ambiente, hoy muchos jugadores crecieron y les dije que sigan compitiendo en sus equipos, no les garanticé que pudieran volver, pero les dije que no fue una vergüenza, que así es el fútbol”, expuso el Vasco frente a la incertidumbre que reina en la selección de México.

Sobre la actuación contra River, el técnico. de México dijo que: “Individualmente rescato a varios jugadores que no se escondieron y que no les pesó el ambiente, pero colectivamente no se puede rescatar mucho, pero estaba presupuestado de ver a cada jugador ante este tipo de ambientes”.

🇲🇽 Javier Aguirre CONTUNDENTE tras la derrota ante River Plate 🎯



🔥 "Estos partidos muchas veces perdiendo sales ganando" 🔥#VascoMeteA pic.twitter.com/vLBJd496sN — Redes TUDN (@redes_TUDN) January 22, 2025

Finalmente expuso que no hubo excusas por la derrota: “No hay justificaciones de la derrota, ni el pasto, ni el árbitro, es culpa mía no prever algunas cosas, eso me queda de lección, pero River es un equipo diseñado para grandes cosas, es un equipo a nivel mundial, sus logros saltan a la vista, yo he venido aquí a competir y esto fue maravilloso y una forma de crecer”.

Seguir leyendo:

– La selección de México es blanco de las burlas de los aficionados argentinos

– El himno de México es abucheado por los aficionados del River Plate

– River Plate derrota a México 2-0 en una pobre exhibición del Tricolor