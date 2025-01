Javier Aguirre fue cuestionado sobre los gestos de Messi sobre la afición mexicana

El Inter Miami y las Águilas del América igualaron 2-2 en un partido amistoso que disputaron en el Allegiant Stadium. Por la vía de los penales, el conjunto de la MLS se llevó la victoria. Lionel Messi tuvo algunos gestos provocadores sobre la afición mexicana y la opinión de Javier Aguirre fue solicitada.

Lionel Messi hizo referencia a las Copas del Mundo que tiene el conjunto Albiceleste, trofeo que no ha podido alcanzar México en su historia. El argentino dio a entender que el fútbol argentino es ampliamente superior al azteca. Aguirre fue cuestionado sobre este gesto, pero no quiso avivar la polémica.

“No te voy a contestar esa pregunta porque tengo un altísimo respeto por Lio (Messi), hace muchos años que lo conozco, muchos años que lo enfrenté. Mis equipos, yo era entrenador. Prefiero no contestarte porque no es algo que en este momento para mí sea importante“, dijo el seleccionador de México en rueda de prensa.

Aguirre no quiso hablar de Messi y espera que los jugadores "no se hagan pequeñitos".



Reclamos a Messi

A pesar de que El Vasco decidió mantener su opinión fuera del dominio público, otras personalidades si hablaron al respecto. Uno de ellos fue el Bofo Bautista. El exjugador de la selección de México compartió una fotografía en un partido entre El Tri y la Albiceleste y reprochó el gesto de Messi.

“Te admiraba como jugador. Pero meterte con mi país, habla de tu poco profesionalismo y educación“, escribió Adolfo Bautista en su cuenta personal en Instagram.

Sin embargo, este reto de Adolfo Bautista fue cuestionado por David Faitelson. El polémico periodista considera que son reacciones de partido y que no hay que tomarse muy a pecho las expresiones de Lionel Messi tras un encuentro en el que el ambiente era hostil. Faitelson recordó la polémica con el canelo durante el Mundial.

“No nos metamos en polémicas inútiles, para nada, por ahí escuché al Bofo Bautista hablar a nombre del país, que Messi castigó, que Messi realmente le hizo daño a la nación, primero estamos hablando de fútbol Bofo, así que piensa, yo sé que para ti es difícil pensar Bofo Bautista, pero piensa un poquito, ya estás retirado, utiliza las neuronas que te quedan“, dijo Faitelson para TUDN.

