El “Chepo” de la Torre considera que la Liga MX no apoya a El Tri

El fútbol mexicano es uno de los torneos de mayor nivel en todo el balompié de Concacaf. Los clubes de la Liga MX compiten año a año por ser los monarcas de la confederación. Sin embargo, José Manuel de la Torre cuestionó la gran cantidad de extranjeros que son usados en las plantillas de los clubes mexicanos.

Para el Clausura 2026 del fútbol mexicano, los clubes del torneo azteca tuvieron la oportunidad de inscribir a nueve jugadores en su plantel de los denominados “No Formados en México” (NFM). De esa gran cantidad de importados los entrenadores podrán usar dentro del campo hasta siete jugadores en simultáneo.

José Manuel de la Torre considera que esto ha sido perjudicial para los intereses de la selección mexicana. Este contexto del fútbol mexicano favorece a un equipo como las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado tiene una filosofía que nutre a su plantilla con futbolistas aztecas. El conjunto rojiblanco tiene un paso adelante al momento de nutrir las convocatorias de Javier Aguirre. O al menos le permite a sus jugadores mostrarse.

“Están jugando para sus beneficios y no para el beneficio de la selección mexicana. No va a perjudicar a las Chivas jugar una Liguilla sin seleccionados; al contrario, es una gran oportunidad para que los jóvenes se presenten“, sentenció De la Torre en unas declaraciones recopiladas por el Informador MX.

José Manuel de la Torre ha dirigido a la selección mexicana. El “Chepo” conoce de primera mano lo que significa seleccionar material para las convocatorias de El Tri. El estratega azteca considera que se deben hacer cambios en los intereses de los clubes y priorizar las oportunidades para los futbolistas mexicanos. Esto favorecería a El Tri.

“Eso es lo que se tiene que hacer en los equipos: trabajar mucho con los jóvenes, tener una mayor cantidad de jugadores que estén presionando y, con eso, de manera natural, va a subir el nivel de la selección mexicana“, concluyó.

El “Chepo” dirigió a la selección mexicana en 47 partidos. El exentrenador del Rebaño Sagrado dejó un balance de 27 triunfos, 12 empates y solo 8 derrotas. De la Torre conquistó una Copa Oro con El Tri (temporada 2010-2011).

