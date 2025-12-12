El “Chepo” De la Torre lamenta el paso de Chicharito en las Chivas

Javier Hernández finalizó su vínculo con las Chivas de Guadalajara. El goleador histórico de la selección mexicana no tuvo un buen rendimiento en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado. José Manuel de la Torre lamentó este oscuro paso de Chicharito por el club de sus amores.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas”, fue el comunicado de las Chivas de Guadalajara sobre el futuro de Hernández fuera del club.

José Manuel de la Torre reconoció su desilusión por esta segunda etapa de Javier Hernández en el Rebaño Sagrado. El “Chepo” quería que la historia de Chicharito tuviese otro final dentro de las Chivas.

“Siempre me gusta que le vaya bien al futbolista mexicano en todos lados. Él había tenido una carrera excelente, y hubiera sido agradable que su etapa en Chivas terminara mejor, pero así es el fútbol: hay momentos buenos y malos, y hay que saber asumirlos”, dijo el entrenador mexicano en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Chicharito llegó a las Chivas de Guadalajara después de sufrir muchos problemas físicos con Los Angeles Galaxy. Pero su condición física no mejoró y fue afectado constantemente durante su estancia en el Rebaño Sagrado. De la Torre no dejó pasar este factor que condicionó el desempeño de Hernández dentro del club.

“Venía de una lesión y llegó en una situación diferente a la que se había visto antes. Por supuesto, trae un palmarés importante que lo respalda. Había que esperar a que se recuperara, que tuviera actividad futbolística y que fuera retomando su forma. Pero las oportunidades que tuvo se vieron afectadas por las lesiones, lo que es parte de un cúmulo de circunstancias que influyen en este tipo de decisiones”, explicó.

Chicharito y su oscuro paso por Chivas

Javier Hernández retornó a las Chivas para el Apertura 2024. Pero desde aquel torneo hasta la fecha, Chicharito sufrió cerca de 10 lesiones en el tobillo, aductor, rodilla, lesiones musculares, entre otras.

Es evidente que esto fue un factor determinante en el desempeño de Javier Hernández. Chicharito solo pudo jugar 25 partidos en su regreso (poco más de 1,200 minutos dentro del campo), en los que solo pudo marcar 4 goles y conceder 2 asistencias.

Con 37 años la carrera de Javier Hernández es una incógnita. Se desconoce cuál puede ser el próximo paso del goleador histórico de la selección mexicana.

