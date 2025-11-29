Las Chivas seguirían con la fórmula de los mexicoamericanos

Las Chivas de Guadalajara se mantienen con vida en el Apertura 2025, pero los dirigentes ya visualizan sus próximos pasos. El Rebaño Sagrado iría al mercado de traspasos en busca de Brian Gutiérrez, mediocampista de Chicago Fire. Gabriel Milito seguiría con la “fórmula del mexicoamericano”.

El Rebaño Sagrado mantiene la filosofía de armar su plantilla solo con jugadores mexicanos. En los últimos años contrataron a Cade Cowell, futbolista nacido en Ceres, California. Esta contratación generó muchas opiniones divididas, pero con el tiempo el “Cowboy” fue saliendo de las mesas de debate de la Liga MX.

Sin embargo, los dirigentes de las Chivas de Guadalajara buscarían repetir esta fórmula con Brian Gutiérrez. El futbolista de Chicago Fire nació en Berwyn, Illinois, pero sería el nuevo “capricho” de conjunto azteca.

“Las Chivas del Guadalajara han entrado a la pelea para fichar al mexico-estadounidense Brian Gutiérrez. Según ha podido averiguar Súper Deportivo, Chivas lanzó una oferta formal para hacerse del actual jugador del Chicago Fire y las negociaciones avanzan”, informó el portal Súper Deportivo.

El mismo medio detalla que las Chivas de Guadalajara no son el único club interesado en los servicios de Gutiérrez. Rayados de Monterrey fue el primero en buscar al joven mediocampista de 22 años. Las Chivas y Monterrey habrían mandado ofertas formales.

Brian Gutiérrez en la MLS

En 2020 Brian Gutiérrez dejó la Fire Academy para sumarse al primer equipo estadounidense. Desde entonces el joven mediocampista ya ha jugado 164 partidos con Chicago Fire. En más de 10,100 minutos dentro del campo, Gutiérrez ha marcado 21 goles y ha concedido 25 asistencias.

En 2023 Chicago Fire blindó a su joven talento. En aquel año Brian Gutiérrez firmó un contrato con el club hasta diciembre de 2028. En la actualidad, el internacional estadounidense está valorado en poco más de $5.5 millones de dólares.

