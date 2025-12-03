Chicharito y un regreso a Chivas para el olvido

Las Chivas de Guadalajara sufrieron una triste eliminación del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul. Uno de los señalados fue Javier Hernández. Chicharito tuvo en sus botines una gran oportunidad para silenciar a sus detractores, pero con un penal errado manchó un poco más su regreso a la Liga MX.

Javier Hernández tuvo la oportunidad de meter en la pelea a las Chivas en la serie contra Cruz Azul. El duelo de vuelta por los cuartos de final estaba igualado 2-2 (3-4 en el global). El penal en el minuto 85 era una gran oportunidad para que el conjunto de Gabriel Milito se metiera en lucha por la serie. Pero Chicharito mandó el balón por encima del travesaño.

A pesar de su error, Hugo Sánchez resaltó el liderazgo de Javier Hernández al tomar la decisión de patear el penal con todo lo que eso implica, incluso para él bajo su contexto. La leyenda del Real Madrid valoró el temple de su compatriota.

“Hay que tener los tamaños como para decir: ´yo lo tiro´. Tal vez no se concentró del todo. Cuando la tiras fuera de la portería, es un fallo. Hay presión, hay tensión, hay sensaciones, y bueno, le pudo a Javier”, dijo Hugo Sánchez para ESPN.

El oscuro regreso a México

En enero de 2024, Javier Hernández tomó la decisión de regresar a las Chivas de Guadalajara después de su paso por Europa y el fútbol de Estados Unidos. Desde hace varias temporadas se pedía la contratación de Chicharito, un futbolista que seguía siendo determinante en la MLS y que incluso era pedido para los planes de El Tri.

Pero el regreso de Javier Hernández ha estado lleno de lesiones y poco ritmo. En la campaña 2023-2024, Chicharito solo pudo jugar 12 partidos con el Rebaño Sagrado. En 400 minutos dentro del campo, Hernández no pudo aportar goles ni asistencias para su club.

En la temporada siguiente Chicharito vio más acción, pero su cuota goleadora no fue la esperada. Javier Hernández participó en 22 encuentros en la temporada ( 1,127 minutos dentro del campo). El exfutbolista del Real Madrid solo anotó 2 goles y repartió 1 asistencia.

En esta última campaña el rendimiento no fue muy distinto. En apenas 5 partidos disputados (113 minutos dentro del campo), Javier Hernández solo pudo anotar un gol y fue ante Rayados de Monterrey en la jornada 17 de la Liga MX.

A pesar de su cuestionado regreso a la Liga MX, la carrera de Chicharito fue bien reconocida por Hugo Sánchez. Su reciente paso por México no borra sus años en la élite de Europa con clubes de la talla del Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen o Sevilla.

“No porque haya fallado el penalti Javier ya deja de ser Javier. No, en absoluto. Al revés, tiene mi respaldo, mi apoyo y todos deberíamos estar con él porque él ha escrito una página del fútbol mexicano a nivel nacional e internacional tremendo”, agregó Hugo Sánchez en respuesta al último penal errado por el azteca.

