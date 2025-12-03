Liga MX: a un paso de la final del Apertura 2025

Este miércoles 03 de diciembre inician las semifinales del Apertura 2025. Los Diablos Rojos del Toluca visitarán a Monterrey en el Estadio BBVA. Cruz Azul será local en el Estadio Banorte para recibir a los Tigres de la UANL. Conoce los detalles de este duelo, a un paso de la final.

En las semifinales llegaron los clubes que, en el papel, tuvieron un mejor desempeño en la ronda regular del Apertura 2025: Toluca (primer puesto), Tigres (segundo puesto), Cruz Azul (tercer puesto) y Monterrey (quinto puesto).

El duelo ente el Toluca y Monterrey pondrá cara a cara a dos clubes con delanteras sólidas. Los Diablos tuvieron la mejor ofensiva con 43 goles. El conjunto de Antonio Mohamed puede aprovechar este punto positivo al tomar en cuenta que se medirá a una de las defensas más endebles entre los clasificados.

Rayados recibió hasta 29 goles en la ronda regular. Pero el conjunto regio llega a estas instancias inspirado, pues vienen de derrotar a las Águilas del América en los cuartos de final.

El Toluca y Rayados ya se enfrentaron en esta temporada. Los Diablos golearon 6-2 a los regios en la jornada 10 de la ronda regular del Apertura 2025.

Tigres vs. Cruz Azul

El otro duelo de la jornada tendrá como uno de sus protagonistas al club que mejor defiende en el torneo. Los felinos solo recibieron 16 goles en toda la fase regular. Sin embargo, los Xolos de Tijuana mostraron un poco las costuras del conjunto universitario al golearlos 3-0; pero en la vuelta se reivindicaron al dejar su arco en cero y golear 5-0 a los de La Frontera.

Por otro lado, La Máquina viene de eliminar a las Chivas de Guadalajara en los cuartos de final. El conjunto de Nicolás Larcamón llega inspirado a estas instancias. Los Cementeros esperan que Diber Cambindo pueda vulnerar la defensa felina.

Estos dos equipos se enfrentaron en la fase regular. Cruz Azul y Tigres no pasaron del empate 1-1. El último antecedente en Liguilla fue en el Apertura 2022, duelos en los que los Tigres pasaron a la siguiente ronda gracias a un global de 1-0.

Horario y dónde ver en Estados Unidos las semifinales del Apertura 2025

Horario en Estados Unidos:

Toluca vs. Monterrey: 22:10 horas ET / 18:10 horas PT.

Cruz Azul vs. Tigres: 20:00 horas ET / 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos:

Toluca vs. Monterrey: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX,TUDN USA y Univision .

Cruz Azul vs. Tigres: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX,TUDN USA y Univision .

Alineaciones probables

Toluca: Hugo González; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa; Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo; Nico Castro, Helinho, Paulinho

Monterrey: Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez; Jesús Corona, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Óliver Torres; Sergio Canales, Germán Berterame

Cruz Azul: Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi, Rotondi; Márquez, Faravelli; Paradela, Rodríguez; Fernández.

Tigres: Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Farfán; Lainez, Rómulo, Gorriarán, Herrera; Correa, Brunetta.

