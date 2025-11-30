Sigue en vivo el minuto a minuto entre Cruz Azul y Chivas del Guadalajara

El primer capítulo de esta serie de cuartos de final de la Liga MX entre Cruz Azul y Chivas terminó sin goles, pero con una sensación clara: nada está decidido. El empate 0-0 en el Estadio Akron dejó abierta una llave que promete tensión hasta el último minuto en un Estadio Olímpico Universitario con entradas agotadas. La Máquina, sólida durante casi todo el Apertura 2025, mantiene la ventaja reglamentaria gracias a su posición en la tabla; mientras que el Rebaño viaja obligado a ganar.

Cruz Azul llegó a esta instancia con dudas, después de haber peleado por el liderato durante gran parte del torneo. La derrota ante Pumas en la última jornada fue un golpe duro en lo emocional, y la lesión de su arquero titular obligó a modificar nombres y rutinas en un momento clave. Aun así, el equipo de Nicolás Larcamón mostró equilibrio en la ida, evitando riesgos innecesarios y apostando a la vuelta en casa.

Chivas, obligado a buscar el partido

Del lado contrario, Chivas llega con un impulso distinto. Cerró la temporada regular con una racha positiva, liderada por los goles y la confianza de Armando González, lo que les permitió entrar directamente a la Liguilla. En el Akron buscaban dar el primer golpe y aprovechar la localía, pero la falta de puntería en el último tercio les impidió irse con ventaja.

El encuentro tuvo momentos de intensidad, aunque sin demasiadas emociones claras frente a las porterías. Chivas generó varias aproximaciones, pero ninguna logró inquietar lo suficiente a la zaga celeste. La Máquina, consciente de que el empate la favorece, manejó los tiempos y se aferró a una estrategia más conservadora.

🔴⚪️ ¡LA PIEL DE MI REBAÑO YA ESTÁ LISTA PARA ESTA NOCHE! ⚪️🔴



¡VAMOOOOOS! 🔥 pic.twitter.com/OyoNiLwdLo — CHIVAS (@Chivas) November 30, 2025

Esta serie es la única de la ronda que llega sin goles al partido de vuelta. En los demás cruces, los marcadores ya empezaron a definir historias, pero aquí todo se mantiene intacto. Por eso el Rebaño deberá ganar sí o sí: no importa la diferencia, cualquier triunfo lo clasifica. Cruz Azul, en cambio, puede avanzar incluso empatando gracias a su mejor ubicación en la tabla general.

En caso de igualdad tras los 180 minutos, no habrá tiempo extra ni penales. La posición en la tabla define al clasificado, y eso coloca a Cruz Azul en un escenario favorable. Podrá jugar con el apoyo de su público, administrar ritmos y, si es necesario, apostar a un partido cerrado que le permita sellar su pase a semifinales sin necesidad de un triunfo.





Sigue leyendo:

· Las Chivas apuntan al campeonato de la Liga MX

· Nicolás Larcamón busca acabar la “amnesia” de victorias en la liguilla

· Sergio Ramos y su salida de Monterrey queda en el aire por la directiva