Nicolás Larcamón busca acabar la “amnesia” de victorias en la liguilla

Nicolás Larcamón buscará este domingo al frente de Cruz Azul dar un golpe sobre la mesa para poder avanzar a las semifinales del torneo Apertura 2025 vs. Chivas del Guadajalara, si no también dejar atrás una racha negativa que pesa sobre sus números con diez juegos seguidos sin poder ganar en liguillas.

Larcamón desafortunadamente suma diez encuentros sin conocer la victoria al frente del Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, después de que la última victoria en liguilla fue en el duelo de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2021, cuando el Puebla se impuso 2-1 al Necaxa en el estadio Cuauhtémoc.

Es cierto que Larcamón tiene un prestigio ganado a pulso en el fútbol de México por llevar a proyectos a las fases finales, pero a la hora de los hechos le ha faltado dar el golpe de autoridad, como se puede ver en esta fila de diez juegos sin ganar en fases finales que ha acumulado en los últimos diez encuentros de la liguilla.

Desde su llegada a la Liga MX, Larcamón ha dirigido 19 juegos en liguilla, con tres victorias, ocho empates y ocho derrotas, números que no presagian nada agradable para el Cruz Azul en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la actual liguilla y que se llevará a cabo este domingo a las 19:0 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Las tres victorias

En la antesala de los diez partidos sin ganar en liguilla que acumula Nicolás Larcamón, pudo alcanzar las tres victorias y estás fueron como técnico del Puebla, al vencer al Atlas 1-0 en la vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2021, a Santos Laguna en la vuelta de las semifinales, pero que no sirvió de mucho, pues al final terminaron eliminados con global de 3-1 con la victoria de 3-0 de los laguneros en la ida.

Después contra sumaría su última victoria y a partir de ahí tendría la racha de diez partidos sin poder conocer la victoria, con cinco empates y cinco derrotas, incluso con dos marcadores muy abultados contra América al frente del cuadro de la Franja.

El sudamericano acumula cuatro eliminaciones consecutivas en Cuartos de Final de Liga MX, una inercia que intentará cambiar este domingo para que La Máquina se imponga a Chivas y avance a Semifinales.

Las únicas victorias de Larcamón en las liguillas

Los números de Larcamón no son para echar las campanas al vuelo, pues se remontan a solo tres victorias en 19 encuentros de liguilla y lo que es peor, con diez últimos juegos sin conocer la victoria que hace peligrar el resultado contra Chivas de este domingo.

De esta forma, las tres victorias de Larcamón son:

Torneo Clausura 2021

Puebla 1-0 Atlas / Cuartos de Final

Puebla 1-0 Santos / Semifinales

Torneo Apertura 2021

Puebla 2-1 León / Cuartos de Final

Los diez juegos sin ganar



Larcamón suma cinco empates y cinco derrotas en los últimos diez juegos sin ganar y donde los empates han sido

Puebla 1-1 América (Ida cuartos de final Clausura 2022)

León 2-2 América (Ida cuartos de final Apertura 2023) (DT León)

Necaxa 0-0 Tigres (Ida cuartos de final Clausura 2025) (DT Necaxa)

Tigres 2-2 Necaxa (Vuelta cuartos de final Clausura 2025)

Chivas 0-0 Cruz Azul (Ida cuartos de final Apertura 2025) Cruz Azul

Las derrotas

Para colmo, en esta racha negativa suma cinco derrotas:

León 2-0 Puebla (Vuelta de cuartos de final Apertura 2021) (DT Puebla)

América 3-2 Puebla (Vuelta cuartos de final Clausura 2022)

Puebla 1-6 América (Ida cuartos de final Apertura 2022)

América 5-1 Puebla (Vuelta cuartos de final Apertura 2022)

América 2-0 León (Vuelta cuartos de final Apertura 2023) DT León

