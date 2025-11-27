window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

En vivo: Chivas vs. Cruz Azul en busca del primer golpe en la liguilla

Chivas y Cruz Azul intentarán tomar ventaja en el duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025 en el estadio Akron

Zapopan, Jalisco, 30 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

Gabriel Fernández será una pieza importante de Cruz Azul en el duelo de ida de la liguilla vs. Chivas. Crédito: Hugo Ramírez | Imago7

Por  Edgardo Avelar

La gran prueba de Armando Hormiga González

El joven delantero mexicano Armando “Hormiga” González llega a este encuentro como campeón goleador de la Liga MX con 12 anotaciones y enfrente tendrá a la dupla de artilleros de Cruz Azul del uruguayo Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda, que entre ambos sumaron 14 anotaciones.

Cruz Azul llegó con las pilas puestas

Después de la derrota en la última fecha contra Pumas, el Cruz Azul hizo un borrón y cuenta nueva para encarar este jueves a las Chivas con las pilas puestas en busca de tomar ventaja en el duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2025.

La llegada de Chivas al estadio Akron

Las Chivas arribaron al estadio Akron en su regreso a las liguillas por el título y con el peso de aprovechar su condición de local contra Cruz Azul.

Chivas y Cruz Azul se verán las caras a partir de las 20:00 horas del centro de México (21:00 horas del Este/18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos) en el cierre de la jornada de los duelos de ida de los cuartos de final de la liguilla por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El duelo entre tapatíos y celestes es la llave entre el tercer lugar de la tabla general contra el sexto lugar y donde el argentino Milito enfrenta su primera serie final en el fútbol de México en una verdadera sorpresa en el torneo Apertura 2025, mientras que Larcamón con el peso de la experiencia parte con la obligación de seguir adelante en la fiesta final.

Chivas Cruz Azul Gabriel Milito Liga MX Nicolás Larcamón
