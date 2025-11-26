Cruz Azul con las dudas de Carlos Rotondi y Mateusz Bogusz vs. Chivas

El polaco Mateusz Bogusz y el argentino Carlos Rotondi se perfilan para iniciar la liguilla como titulares en lugar de Luka Romero y Omar Campos, si es que el técnico argentino de Cruz Azul, Nicolás Larcamón se decide a utilizarlos en el duelo de ida de la liguilla contra las Chivas del Guadalajara.

Las dudas obedecen al estado físico y futbolístico de ambos jugadores, aunque en la práctica de este miércoles antes de viajar a la ciudad de Guadalajara fueron utilizados en el entrenamiento táctico que realizó el cuadro cementero con miras a buscar dar el primer golpe en la fiesta final del fútbol de México.

Larcamón paró el siguiente once inicial con Andrés Gudiño en la portería; Jorge Sánchez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Carlos Rotondi u Omar Campos en la defensa; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Luka Romero o Mateusz Bogusz y José Paradela en el mediocampo y Gabriel Fernández en el ataque.

Otras opciones cementeras son el uruguayo Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero, Jeremy Márquez, Brayan Gamboa, Raymundo Rubio, mientras que el argentino Lorenzo Faravelli quedó descartado por la suspensión de un partido que pesa sobre el argentino por la expulsión que sufrió en el último juego contra Pumas.

Chivas eliminó a Cruz Azul en su última liguilla

En el último antecedente de liguilla entre ambos equipos se remonta a 19 años atrás, cuando el Rebaño Sagrado echó a la Máquina Celeste de los cuartos de final del torneo Apertura 2006 con marcador global de 4-2 a favor de los tapatíos.

En el duelo de ida el Guadalajara se impuso 2-0 con goles de Omar Bravo y Adolfo Bautista, mientras que en el partido de vuelta empataron a dos goles con anotaciones del uruguayo Richard Núñez y de Miguel Sabah por los cementeros, mientras que los tapatíos se hizo presente en el marcador Ramón Morales.

Antes de ese juego, en el repechaje del torneo Clausura 2003, Chivas eliminó en forma increíble al Cruz Azul después de que los cementeros se impusieron en el partido de ida 4-1 y los tapatíos s se recuperaron con el mismo marcador para dejarlos fuera de la liguilla.

En los cuartos de final del torneo Verano 1999, Cruz Azul eliminó a Chivas con marcador global de 4-3, en donde en el duelo de ida la Máquina Celeste se impuso 1-2 con goles de los cementeros por conducto de Juan Reynoso y Francisco Palencia, mientras que por el Guadalajara anotó el Cabrito Jesús Arellano.

Resumen: Cruz Azul 2-2 Guadalajara



Cuartos de final, juego de vuelta



Verano-99



TV Azteca



Comentaristas: Francisco Javier González, José Ramón Fernández y Roberto Gómez Junco pic.twitter.com/GKuqGcV47F — Joely (@Joely1984) November 26, 2025

En el juego de vuelta empataron 2-2 con anotaciones por los cementeros, el argentino Héctor Adomaitis y el peruano Juan Reynoso. Chivas respondió por conducto de Luis García en dos ocasiones, para dejar fuera al Rebaño Sagrado en la primera liguilla sostenida en la historia de torneos cortos.

