¿Mateuzs Bogusz vive sus últimas horas en el Cruz Azul?

Mateusz Bogusz, mediocampista ofensivo de Cruz Azul, estaría viviendo sus últimas horas con el cuadro de La Noria, después de que el jugador europeo al parecer pidió a la directiva que busque la forma de encontrar un nuevo equipo, pues con el técnico Nicolás Larcamón no ve un buen futuro.

Hasta el momento se maneja extraoficialmente que el New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) estaría interesado en sus servicios para negociar en el mercado invernal en una buena cantidad de dólares.

🇵🇱 Sources: Mateusz Bogusz is likely to leave Cruz Azul this winter, with several MLS clubs interested.



New England Revolution hold Bogusz's discovery rights (priority to negotiate).



Bogusz, 24, joined Cruz Azul from LAFC last winter in ~$9m deal. Had 15g/7a in 2024 for LAFC. pic.twitter.com/4gmy0Sb7WZ — Tom Bogert (@tombogert) November 19, 2025

De acuerdo a información de Fabrizio Romano y de Tom Bogert, el polaco es un jugador con un buen cartel, con lo cual la directiva de la Máquina recuperaría el dinero de la inversión de un jugador que ha mostrado poco interés de adaptarse a la filosofía de Nicolás Larcamón.

La realidad es que Bogusz de ser uno de los jugadores destacados bajo el mando de Vicente Sánchez, fue perdiendo protagonismo desde la llegada del nuevo técnico proveniente del Necaxa, quien ha preferido echar mano de sus compatriotas José Paradela y Lorenzo Faravelli para las funciones de mediocampo, como también del méxicoargentino Luka Romero.

De esta forma, Bogusz no tiene cabida en el once titular del cuadro cementero y esto se ha visto reflejado en los minutos en el terreno de juego, en donde ha disputado casi 200 minutos menos de lo que establece su contrato con la directiva cementera.

En el torneo pasado sumó en la temporada regular 722 minutos, mientras que en el actual campeonato suma 540. Es decir, 182 minutos, sin tomar en cuenta que en la liguilla pasada registró 153 minutos para hacer un total de 875 minutos en disputa en el terreno de juego.

Pero eso no es lo grave del asunto, sino que Bogusz no siente empatía por el cuerpo técnico de Cruz Azul y eso hace que la relación sea muy tirante con Nicolás Larcamón, quien después del regreso del polaco.

Interés en Europa

Bajo esas condiciones, Mateusz Bogusz está a un paso de regresar a Europa, según reportó en sus redes sociales el periodista italiano Fabrizio Romano, que expuso que varios equipos están “interesados” en el jugador y que es real la posible salida de Bogusz del cuadro cementero.

Sobre todo porque el jugador polaco ha cambiado de agencia de representantes y se encuentra explorando nuevos mercados para poder seguir su carrera como jugador profesional.

🚨🇵🇱 Mateusz Bogusz has decided to join new agency as representatives ahead of his next move.



European and MLS clubs keen as Bogusz can leave in 2026. pic.twitter.com/8XtEp27kif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025



“Mateusz Bogusz ha decidido unirse a una nueva agencia como representantes de cara a su próximo movimiento. Clubes europeos y de la MLS están interesados, ya que Bogusz puede irse en 2026″, publicó Romano en sus redes sociales.

Su porcentaje de rendimiento

Bogusz en el último campeonato disputó el 32.29 por ciento de los minutos probables como titular, lo cual refleja el papel de poca trascendencia que ha tenido el polaco, generado sin duda por esa relación tan poco cordial del técnico Nicolás Larcamón hacia su estilo de juego.

Así que el poco peso específico del mediocampista polaco en el Cruz Azul hace suponer que será una de las bajas para el torneo Clausura 2026 que iniciará a principios del próximo año.

