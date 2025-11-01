Cruz Azul frustró la Noche de Brujas al Puebla 3-0 y sigue luchando por el liderato general

La Máquina Celeste de Cruz Azul hizo lo justo y necesario para imponerse al Puebla 3-0 y así frustrar el festejo de “Noche de Brujas” del cuadro de la franja en su estadio Cuauhtémoc y de esta forma seguir luchando por el liderato general del torneo Apertura 2025, donde este sábado aparecerán como dueños.

Una victoria con goles del polaco Mateusz Bougusz que reapareció después de una larga ausencia, Jeremy Márquez y de Omar Campos, que le permitió al equipo del argentino Nicolás Larcamón, que no obstante realizar cambios en su alineación pudo sumar su décima victoria del torneo para seguir encaramado en la cima de la competencia.

Un duelo que se jugó a medio gas y donde en la mayoría de los 90 minutos, los cementeros impusieron su ley, generando el ritmo de las acciones e impidiendo que el Puebla pudiera hacer daño, no obstante el ímpetu y las ganas que le imprimieron a cada jugada.

Inclusive el estilo del cuadro de la franja fue tan tibio que hasta el espíritu de Manuel Lapuente, uno de los íconos poblanos en la historia del fútbol mexicano recientemente fallecido se habría enojado por la forma como encararon el juego y en donde no rindieron tributo que se merecía a su memoria con su esfuerzo en la cancha.

La Máquina realmente no tuvo adversario enfrente y aunque se tardó en enfilarse a la victoria, realmente fueron los que marcaron el ritmo de las acciones, tratando de aprovechar el esfuerzo de Omar Campos por el sector izquierdo y de Amaury Morales por la derecha, mientras que en mediocampo José Paradela, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez y Mateusz Bouguz, buscaron siempre completar el abanico que pudiera surtir balones en el ataque a Gabriel “Toro” Fernández.

Mientras que Puebla con una línea de cinco desde atrás tuvo problemas para ir al ataque y salvo algunos escarceos de Ricardo Marín, Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Alejandro Organista, el resto del primer tiempo fue tratar de impedir que Cruz Azul abriera el marcador.

Pero al final, Cruz Azul metió el acelerador y al minuto 32 en una jugada iniciada por Paradela que combinó con Carlos Rodríguez y este le puso en bandeja un pase de taquito a Bougusz para que este se metiera solo al área y frente al portero disparara para el 1-0

Puebla, en el pecado llevó la penitencia

Para la segunda mitad Puebla pagó caro el precio de alargar el juego en toda la cancha, pues fue cuando empezó a darle espacios al ataque cementero y esos lo aprovecharon con el 2-0 en el minuto 57 cuando Jeremy Márquez tomó un balón en los tres cuartos del terreno y desde ahí sacó disparo que fue ligeramente desviado, pero suficiente para vencer al portero poblano

Cruz Azul siguió presionando, pero fue hasta el minuto 86 en que logró el 3-0 definitivo cuando Ángel Sepúlveda recibió un pase al hueco por la derecha que alcanzó en el callejón del área desde donde mandó un centro a segundo poste a la llegada de atrás de Omar Campos que solo tuvo que empujar el esférico a las redes y así sellar la victoria cementera.

Cruz Azul jugará la próxima semana de nueva cuenta en el estadio Cuauhtémoc, donde será local al recibir a los Pumas de la UNAM en la última fecha del torneo regular, mientras que Puebla visitará al León en duelo de equipos eliminados en la actividad de la última fecha del torneo regular.

