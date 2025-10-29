Jorge Sánchez renovó contrato con Cruz Azul hasta 2028

Jorge Sánchez, defensa lateral derecho de Cruz Azul, llegó a un acuerdo con la directiva celeste para alargar su permanencia en el cuadro cementero hasta 2028, con lo cual amarran a un jugador importante en su esquema, tomando en cuenta la escasez de laterales derechos en la Liga MX.

La firma de Sánchez es un paso más a fortalecer el plantel y apostar por la continuidad de un proyecto que inició año y medio con la llegada del director deportivo Iván Alonso y que a su paso ha traído jugadores como Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli y ahora Jorge Sánchez, que han renovado con los cementeros, así como apostar por la continuidad de Erik Lira, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Ángel Sepúlveda y Carlos Rotondi, para seguir apostando por un proyecto largo.

Lo anterior fue dado a conocer por la organización cruzazulina a través de sus redes sociales, donde compartió el acuerdo al que llegaron con el defensa surgido en el Santos Laguna y que después pasó por el América, para probar fortuna en el Ajax de Países Bajos y Porto de Portugal, antes de llegar al Cruz Azul.

En dicha publicación apareció el mensaje que reflejó el interés que existía por renovar al lateral derecho de la selección de México que disputa un sitio en la lista final para el Mundial 2026: “Seguimos construyendo con jugadores que dejan todo por esta camiseta. ¡Jorge Sánchez renueva con La Máquina! Velocidad y corazón para seguir defendiendo nuestros colores”.

La directiva apostó por el equilibrio del plantel

La renovación de Jorge Sánchez es el claro mensaje de la directiva cementera encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso de poder otorgar estabilidad a un equipo que ha recuperado la credibilidad con sus aficionados y que se encuentra trabajando desde el escritor con la finalidad de darle estabilidad a un proyecto que tiene como meta conquistar el título como exigen los aficionados.

Mientras que desde el aspecto individual, Sánchez se ha caracterizado por su intensidad y aporte ofensivo, así como su liderazgo dentro del vestidor, al grado de que es una de las piezas claves del esquema del futuro del equipo.

También ha sido titular indiscutible durante el torneo, mostrando regularidad y compromiso. Su rendimiento ha sido parte fundamental para que Cruz Azul se mantenga en la pelea por los primeros puestos de la tabla general.

Sánchez, junto con Mateo Chávez, Kevin Álvarez, Israel Reyes y Rodrigo Huesca, se están peleando uno de los sitios que tiene contemplado el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre.

