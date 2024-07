Jorge Sánchez, presentado en Cruz Azul, mientras esperan llegada de Luis Romo y la posible salida de Uriel Antuna

Por fin, el Cruz Azul pudo presentar oficialmente al defensa Jorge Sánchez, refuerzo proveniente del Porto de Portugal, en donde vino a menos y terminó sin ver acción en los últimos meses, lo cual genera suspicacias de porque la Máquina Cementera apostó por un jugador regularidad y sobre todo que llega con etiqueta de lujo proveniente del fútbol europeo donde militó en el Ajax de Países Bajos y el Porto de Portugal.

La llegada de Sánchez es el segundo fichaje de alto nivel junto con el griego Giorgios Giakoumakis y el de Luis Romo, que está a detalles de regresar a la Máquina Celeste, en donde la única baja sería Uriel Antuna en donde se maneja que Chivas ya aceptó el acuerdo junto con Cruz Azul, dueños de su carta, la oferta del AEK de Grecia.

Lo cierto es que tuvieron que pasar casi 12 meses para que se concretara el fichaje de este jugador, cuya contratación se había anunciado desde hace mucho tiempo, pero hasta la víspera se pudo anunciar como refuerzo oficial para el torneo Apertura 2024 a pedido expreso del técnico Martín Anselmi.

Llegando y a la práctica 🫡 pic.twitter.com/lwjpV2lybB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 4, 2024

Por lo pronto en su presentación oficial del jugador surgido en la cantera del América y después con una trayectoria en el Ajax de Países Bajos y del Porto de Portugal, Jorge Sánchez expuso que pondrá lo máximo para que el cuadro cementero alcance los máximos logros en el torneo Apertura 2024.

“Por todo lo que he aprendido en mi carrera, en México, en Europa y con la Selección, me considero un jugador con mucha experiencia. Espero dar el máximo en cada partido, cada entrenamiento, matarme en cada jugada, me caracterizo por ser un jugador con mucha garra y mucha dedicación. Quiero llegar a levantar muchos títulos, porque Cruz Azul es un equipo grande y siempre debe estar arriba”.

Jorge reconoció que después de los rumores que lo colocaron en Cruz Azul a lo largo de los últimos meses, reconoció que el interés oficial del cuadro cementero se dio en enero pasado, cuando charló con el técnico Martín Anselmi.

“Nos quedamos un buen tiempo platicando del proyecto, de lo que espera de mí, lo que podemos dar en conjunto. Hay un equipo con mucha unión, como una familia y eso es lo importante para lograr muchos objetivos”, destacó.

Describe a tus compañeros en una palabra 😅🤪



Jorge Sánchez, cortita y al pie, nos habló de sus nuevos compañeros en el @CruzAzul 🫡🤩



Refuerzo estrella de La Máquina 🔥⭐️ pic.twitter.com/nTuwCXQ2PD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 5, 2024

Esperan a Luis Romo

Por otra parte, en el entorno de Cruz Azul se espera que este lunes será presentado de nueva cuenta Luis Romo como otro de los refuerzos de la Máquina, que de esta forma regresará al cuadro cementero, donde fue campeón hace tres años en el torneo Clausura 2021, tomando en cuenta que en el Monterrey ya no hay cabida para Romo después de que se anunció la llegada oficial del español Oliver Torres y la probable llegada de Orbelín Pineda.

Romo sin duda será otro de los fichajes importantes con su calidad futbolística y mayor madurez, después de ese recorrido en el Monterrey, logrando de esta forma concretar otro de los fichajes que había señalado como prioridad el técnico Martín Anselmi.

Se va Uriel Antuna

Finalmente, y a la par del tema de los refuerzos Jorge Sánchez y Luis Romo, el Cruz Azul tendrá que encontrar a un relevo adecuado de Uriel Antuna, quien se encuentra a pasos de firmar con el AEK de Grecia, lo cual dejaría un problema para los celestes, ya que tendrían que buscar un relevo del delantero.

Será en las próximas horas cuando se conozca la realidad de esta negociación.

La participación de León Lecanda en "Fútbol Picante" en donde informa que Uriel Antuna dejara a Cruz Azul para ir al AEK de Grecia y el tema de Huescas. pic.twitter.com/kuTsl4rzd2 — Enki Renacido (@EnkiRenacido) July 5, 2024

