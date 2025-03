Jorge Sánchez le reclama al Vasco Aguirre su ausencia en la selección de México

Jorge Sánchez, defensa del Cruz Azul y de la selección de México, le puso el toque de polémica a la coronación del Tricolor en la reciente edición de la Nations League al reclamar públicamente al técnico Javier Aguirre no haberlo tomado en cuenta para este torneo.

Sánchez no apareció en la lista de convocados y por esa razón en entrevista para la cadena TUDN, puso en evidencia su desaprobación y enojo por ser ignorado por el estratega del equipo de México, aludiendo que en los partidos de cuartos de final había sido importante su participación contra Honduras al anotar inclusive un gol contra los catrachos.

Parte de lo que platicamos con Jorge Sánchez hoy en exclusiva:



“Me sorprendió y dolió bastante (no estar en Selección)”



“Me deja con un sabor amargo no estar (en la Nations) porque yo fui una parte fundamental para estar en esas finales” pic.twitter.com/nFNmp5y6TO — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) March 26, 2025

“Sí me deja con un sabor medio amargo de que yo pude estar en ese campeonato porque al fin, al cabo, yo fui una parte fundamental también para estar en esas finales porque por mí también se pasó. Gracias a Dios un gol tuve y tuvimos una gran actuación entre todos los compañeros, y yo realmente creía que iba a estar ahí”, dijo el zaguero del Cruz Azul.

Jorge Sánchez reconoció que fue sorpresivo no ver su nombre en la lista de convocados para los juegos contra Canadá y después en la final contra Panamá, pero estableció que al final la decisión de excluirlo de la escuadra nacional es una atribución del Vasco Aguirre.

“Para ser honesto me sorprendió bastante no estar en la convocatoria, me dolió bastante porque yo vengo haciendo las cosas muy bien, mis estadísticas lo dicen. Estamos levantando como equipo, estamos haciendo las cosas muy bien y de verdad que sí me sorprendió bastante. Al fin y al cabo el ‘Vasco’ es el que tiene esas decisiones, es el que sabe, es el responsable de por qué no fui, por qué sí fui.”

Dichas declaraciones pueden traer más consecuencias negativas para el zaguero del Cruz Azul, sobre todo por la forma como ha asumido Javier Aguirre las muestras de inconformidad en la selección de México, como en el caso de Hirving “Chucky” Lozano y del propio Henry Martín.

Jorge Sánchez y los momentos en que andaba en buen nivel que le permitieron portar el uniforme del Tricolor y ayudar con un gol contra Honduras en los cuartos de final de la Nations League. Ahora no fue tomado en cuenta. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

La realidad es que la ausencia de Sánchez obedece a que tampoco en Cruz Azul ha tenido regularidad en las últimas fechas y de acuerdo a los criterios de selección del Vasco Aguirre, si en tu club no respondes o no tienes los argumentos, será complicado que seas tomado en cuenta en la selección de México.

Jorge Sánchez hasta el momento en Cruz Azul suma 603 minutos en ocho partidos disputados en el actual torneo, cantidad que está lejos de los 1080 minutos de Kevin Mier y los 1022 de Carlos Rodríguez que son los jugadores con más minutos en la cancha de la escuadra cementera, lo cual reafirma que no había demasiada tela de donde cortar para ser tomado en estos momentos en cuenta para la selección de México.

