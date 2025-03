“Santiago Giménez debe ser más “mala leche” con los rivales”: “Vasco” Aguirre

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, le recomendó a Santiago Giménez para aumentar su nivel en el AC Milan y en el Tricolor dejar de saludar a los defensas rivales y ser más mala leche, más belicoso, más cara de perro, para ser un constante dolor de cabeza para los rivales.

Lo anterior se desprende del análisis que hizo el estratega de México para el canal de YouTube “Mundo Maldini” a cargo del español Julio Maldonado, en donde desmenuzó a cada jugador del cuadro nacional mexicano después de conseguir el título de la Nations League.

La misma recomendación se la hizo al defensa del Toluca Jesús Gallardo, de quien dijo tiene nivel para jugar en Europa, como también resaltó la calidad y puntos a mejorar de cada uno de los jugadores que fueron titulares en esta última edición de la competencia de Concacaf donde por primera ocasión pudieron coronarse después de tres intentos fallidos.

Sobre Santiago Giménez expuso que: “Debe ser más mala leche, más mala hostia, no levantes al rival porque los defensas te van oliendo y yo fui delantero y también fui defensa en América y Chivas, entonces cuando hablas con rival, te saludaba, estos te empiezan a matar, por lo que tienes que hacerlo tú. Eso le pedí, se mueve bien solo. Pero también puede jugar detrás, tiene buena técnica, tiene buen gol y siempre está ahí enfrente de la portería”.

Además, expuso que: “Me gusta Santi Jiménez, empezó bien en Italia, metió dos goles en dos partidos y lleva un ratito que lo ha anotado, pero tampoco en el Milan le ayudan mucho, en verdad que no es el mejor Milan de la historia, pero cómo que están remontando. Está en encrucijada, pero tienen un entrenador como Sérgio Conceição que me gusta mucho con seis, le dije que va a aprender mucho”.

Raúl Jiménez, el delantero perfecto

Javier Aguirre también se refirió al jugador del momento en la selección de México y que se ha convertido en el líder del Tricolor como Raúl Jiménez, de quien expuso que: “Tengo al delantero perfecto, y he visto una enorme cantidad de sacrificio, porque pudo haber venido de divo y decir, también dámelas a mí que yo le empujo, pero no, sino que se tira para atrás”

Javier Aguirre explicó el sistema de México en la final vs Panamá:



“Ponemos a Reyes como lateral derecho, con Gallardo lateral izquierdo, pero en la salida de balón se descompone el dibujo y se hacen carriles, con Piojo y Gallardo. En defensa hacíamos 4-4-2.”



En el canal de… pic.twitter.com/oLbACHd8iP — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) March 27, 2025

“Además, anima, empuja y nos está primer poste para sacar al córner. A mí me ha sorprendido su compromiso con la selección y eso me encanta y con los penaltis es una cosa impresionante él y Cuauhtémoc Blanco son los dos mejores jugadores que he visto tirar penales en México, donde quizá Hugo Sánchez, pero el penalti que falló en el Mundial 1986 contra Paraguay lo condenó”.

El resto del análisis

Javier Aguirre también se dio tiempo para revisar a cada uno de los jugadores que convocó y en este sentido tuvo palabras destacas para la mayoría, desde el portero Luis Malagón hasta el “Chino” Huerta, jugador que no le gustaba, pero que terminó convenciéndolo por sugerencia de su cuerpo técnico.

Luis Malagón: Es un jugador muy explosivo, es valiente, tiene buena técnica y quizá la estatura lo puede condenar un poco en España, concretamente y en Europa. Luis Ángel tiene una sombra muy alargada con Jorge Campos y Guillermo Ochoa en la selección, pero el chico me ha sorprendido gratamente.

Roberto Alvarado: Él define porque está en la zona, no porque tenga esas condiciones defensivas o esos conceptos de retardar la jugada, de bajar el tren inferior, de los de los perfiles, de los del juego aéreo, no es fuerte, pero hacia delante es un animal.

Johan Vázquez: A Johan Vásquez en Italia le han enseñado a defender muy bien, salta muy bien y es muy agresivo, me ha gustado su evolución en Italia, le han enseñado en tres años un montón de conceptos defensivos y con la pelota es capaz de meterte esos cambios de juego de 30 metros.

César Montes: Muy bien, sabe como liderar, no jugó contra Canadá por estar suspendido, pero sin duda en su nivel.

Israel Reyes: Por sus condiciones naturales puede jugar en las tres posiciones, no es el lateral derecho ideal porque no va a cruzar medio campo, pero tiene buena pelota y buen pase interior, tiene buen juego aéreo.

Jesús Gallardo: Es un jugador para Europa, lleva dos mundiales y tiene condiciones naturales para jugar en Europa, en España. Lo único que le he dicho es que es muy alegre, muy cachondo, más dicharachero con el rival, con el árbitro, por eso le dije que en el campo debe ser más hijo de pu.. Más enojón, porque cuando estás enojado, eres mejor.

Edson Álvarez: El jugador sabe sus límites, porque si intentas quitarte a dos, sacar y encarar, entonces no te conoces y él sabe sus límites y los aplica bien, además de Central sabe bien, yo creo que era más lento, pero no, él llegó bien a los cruces con los rivales.

Luis Romo: Es muy móvil, quiere mucho la pelota y a veces el fútbol, te requiere sin pelota, es tipo Orbelín Pineda, se desordenan mucho, y eso me enoja mucho, porque quizá contra equipos de tu área se podrá, pero te agarra España, Italia y Argentina, te pinta la cara.

César Huerta: Ya no lo quería porque no me gustaba y se lo he dicho, no me gustaba porque chocaba mucho e iba con uno e iba con otro y chocaba, no me gustaba, pero mi cuerpo técnico me convenció de traerlo y bendita decisión. El muchacho me encantó y que se fuera a Bélgica, me gustó mucho más porque va a crecer, me gusta mucho.

