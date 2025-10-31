Mauro Icardi vuelve a sonar para Cruz Azul como lo hizo al inicio del torneo

Cinco meses después de que a Cruz Azul le fue ofrecida la opción de contratar al argentino Mauro Icardi en lugar del serbio Luka Jović, versiones extraoficiales aseguran que la directiva celeste recibió de nueva cuenta la propuesta de contratar al artillero del Galatasaray para el próximo campeonato.

Como se recordará la cancelación del fichaje de Luka Jović generó malestar entre la afición celeste, pues todo mundo pensaba que el delantero balcánico habría sido un aporte importante para el ataque de la Máquina Celeste, sobre todo por sus antecedentes en el Real Madrid y AC Milan, entre otros equipos, pero que al final el propio jugador decidió jugar en Grecia.

MAURO ICARDI FUE OFRECIDO A UN CLUB GRANDE DEL FÚTBOL MEXICANO

La negativa de Luka Jović generó todo un problema a los cementeros, pues al mismo tiempo dejaron ir al griego Giorgos Giakoumakis, lo cual hizo depender de Ángel Sepúlveda y revivir el fichaje de Gabriel “Toro” Fernández, para tratar de solucionar el tema de la producción ofensiva del cuadro cementero.

Por esa razón, la versión manejada este jueves por la estación de radio de México W Deportes, respecto a que el argentino Mauro Icardi estuvo muy cerca de llegar a la organización cementera, pero el hecho de que apenas se estuviera recuperado de una lesión de ligamentos de una rodilla que lo tuvo fuera de circulación alrededor de nueve meses en el Galatasaray, por lo cual determinó el director deportivo Iván Alonso rechazar la opción de traer al polémico delantero argentino.

En dicha información se estableció que el ofrecimiento de contratar a Icardi llegó a las oficinas del cuadro cementero en el sur de la ciudad el 9 de septiembre, pero al final se descartó que se pudieran conseguir los servicios de este jugador surgido en la Sampdoria de Italia, Inter de Milán, Paris Saint Germain y Galatasaray.

La Liga 'de estrellas' MX podría sumar un nuevo protagonista. El delantero argentino Mauro Icardi estaría en la órbita de Cruz Azul y América para el Clausura 2026.

A la postre no se hizo la operación e Icardi cuyo precio había sido tasado en once millones de dólares, tuvo que quedarse en el cuadro turco donde actualmente es uno de sus principales jugadores, mientras que Luka Jović sigue batallando por destacar en Grecia y el Toro Fernández recuperó su olfato goleador en el ataque cementero, por lo cual la opción de Mauro Icardi quedó en una simple referencia.

Pero ahora de nueva cuenta ha vuelto a sonar su nombre y se asegura que un grupo de empresarios busca colocarlo en la Máquina Celeste o en su defecto el América, así como en algún equipo de Monterrey, que serían los más fuertes económicamente hablando para hacer frente al contrato del delantero argentino.

Cabe señalar que Icardi hasta antes de su lesión fue un jugador que lució en el ataque del cuadro turco y tuvo reconocimientos tanto colectivos como individuales, pero la duda del cuadro cementero fue como regresaría después de la serie lesión en la rodilla.

Así que habrá que esperar si las versiones se concretan o de nueva cuenta quedan en simples petardos en las redes sociales que aseguran que el interés de Icardi es muy fuerte de probar fortuna en la Liga MX.

