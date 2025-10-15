Mauro Icardi estaría en el radar de las Águilas del América

El fútbol mexicano sigue animando el mercado del fútbol. A la Liga MX ha sonado la posible contratación de Memphis Depay al Santos Laguna. Las Águilas del América no se quedarían atrás. El conjunto azulcrema estaría interesado en adquirir los servicios de Mauro Icardi.

El reporte fue expuesto por el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur. “El Club América está interesado en el delantero argentino del Galatasaray, Mauro Icardi“, escribió el analista en su red social.

Las Águilas del América parecen haberse quedado con algunos contactos del fútbol turco. Mauro Icardi llegó al Galatasaray en 2022 y desde entonces se ha convertido en una pieza estelar del club. En esa misma liga también jugó Allan Saint-Maximin, nueva figura azulcrema.

Posible fichaje de Icardi

Según informaciones de Transfermarkt, Mauro Icardi tiene un valor de mercado que ronda los $10 millones de dólares. El delantero de 32 años no tiene un futuro asegurado dentro del club.

El atacante sudamericano finaliza su contrato con el Galatasaray en junio de 2026. En caso de que Mauro Icardi no llegue a un acuerdo de renovación con el club, el conjunto turco tiene que intentar venderlo en el mercado de pases de invierno para que no se marche gratis.

Allí es donde entra el juego el interés de las Águilas del América. El conjunto azulcrema ya ha demostrado que no tiene muchos problemas con la contratación de futbolistas provenientes de Europa. La última apuesta fue Allan Saint-Maximin y hasta ahora les ha resultado.

Mauro Icardi es un futbolista de gran trayectoria internacional. El atacante sudamericano ha jugado para la Sampdoria, Inter de Milán, París Saint-Germain y Galatasaray. Con el conjunto turco Icardi ya ha jugado 96 partidos en los que ha podido marcar 66 goles y conceder 22 asistencias.

