Cruz Azul sumó 24 partidos sin perder en casa al doblegar 2-0 a Monterrey

La Máquina Celeste de Cruz Azul aprovechó el poder que ha mostrado en casa en los últimos 24 partidos para doblegar en casa al Monterrey 2-0 y seguir perfilado como uno de los equipos avocados al título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin duda un golpe de autoridad contra un equipo tan poderoso como la oncena dirigida por el español Domènec Torrent y que llegó al estadio Olímpico Universitario con la idea de sumar puntos en la inexpugnable casa de los cementeros, pero al final se fue con las manos vacías debido a que a partir de la expulsión del español Oliver Torres en el minuto 23 se colocaron en una situación muy complicada para remar contra la corriente.

¡Gol de Cruz Azul! ¡Sepu liquida a Rayados con todo y revisión del VAR! 😱🔥🚂



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠#SabadoFutbolero pic.twitter.com/XdljBnH7f0 — TUDN USA (@TUDNUSA) October 26, 2025

Esa desventaja numérica por lógica iba a permitir a Cruz Azul tomar control de las acciones y así lo hizo para conseguir los tres puntos que lo tienen ubicado como líder de la competencia con 32 puntos empatados con el campeón Toluca y los Tigres de la UANL, aunque los escarlatas del Estado de México deberán enfrentar este domingo al Pachuca y podrían retomar la cima general.

Pero más allá de todo, la victoria con los goles de Jesús Orozco Chiquete a los 43 minutos y de Ángel Sepúlveda a los 90 minutos que le dio forma a un partido muy complicado, pero donde siempre dieron sensación de peligro y asumieron el papel de villanos haciendo uso de su vistosa indumentaria color negra que pareció sentarle bien a los celestes.

Cerca, Rayados del empate ⚽🔥



Sergio Ramos por poco convierte en gol su especialidad al ataque: remate de cabeza que pasó muy cerca del marco de Cruz Azul



📹@osfervazquez#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/4HS3ZZUsOq — TUDN USA (@TUDNUSA) October 26, 2025

De poder a poder

Como era de esperarse, el duelo entre Cruz Azul y Monterrey fue un adelanto de la liguilla que se jugará a más tardar tres semanas y donde ambos equipos forman parte de los seis equipos que calificarán en forma directa a la liguilla.

Cruz Azul con al plantel que tienen no resintieron la ausencia del argentino Gonzalo Piovi, suspendido por acumulación de tarjetas y el polaco Mateusz Bougusz por una amigdalitis, que le permitió dar paso a la presencia de Jesús Orozco Chiquete y de Jeremy Márquez, haciendo frente al gran plantel de los regiomontanos orquestados por los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

¡Gol de la Máquina! ¡Cruz Azul se adelanta con este cañonazo del Chiquete Orozco desde fuera del área! pic.twitter.com/TcOU50Z4uO — TUDN USA (@TUDNUSA) October 26, 2025

Pero el partido se rompió a partir del minuto 23 en una entrada muy fuerte del español sobre el argentino José Paradela que restó fuerza a los visitantes y a partir de ese momento hizo dueño del partido a los celestes.

Pero Monterrey no fue una presa fácil, sino que puso cara a los embates celestes y casi se van al descanso con el marcador empatado sin goles, pero a los 43 minutos llegó un balón al defensa de la Máquina Jesús Orozco Chiquete que sin marca sacó tremendo disparo que se metió a la portería del lado izquierdo del portero Luis “Mochis” Cárdenas que no pudo evitar el 1-0.

Para la segunda mitad Cruz Azul mantuvo el dominio de las acciones y aunque fue una y otra vez hacia la meta rayada, pero al final la zaga se multiplicó encabezados por el internacional español Sergio Ramos al grado de que generaron varias acciones como la de Germán Berterame que estrelló su disparo en la humanidad del portero colombiano Kevin Mier.

¡Roja para Óliver Torres! ¡Rayados se queda con 10 por esta entrada temeraria! pic.twitter.com/mMgMUshsmd — TUDN USA (@TUDNUSA) October 26, 2025

Así se mantuvo el juego con llegadas de los cementeros y respuestas leves de Monterrey hasta que al minuto 90 Ángel Sepúlveda en pase al hueco de Carlos Rodríguez logró plantarse frente al portero de los Rayados Mochis Cárdenas para vencerlo y establecer el 2-0 definitivo que tiene a los cementeros en la lucha total por el liderato.

Alineaciones en el Olímpico Universitario

Seguir leyendo:

– Cruz Azul sigue blindando su plantel y ahora amplió contrato de Carlos Rodolfo Rotondi

– Cruz Azul aclara que suplencia de Kevin Mier y Willer Ditta no fue por indisciplina

– Cruz Azul viene de atrás para vencer al América 2-1 y despojarlo del subliderato





