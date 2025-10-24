Cruz Azul sigue blindando su plantel y ahora amplió contrato de Carlos Rodolfo Rotondi

La directiva de Cruz Azul encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, no quiere que el plantel de la Máquina Celeste empiece a desmembrarse y por esa razón anunciaron la renovación por tres años del argentino Carlos Rodolfo Rotondi, que se ha convertido un jugador clave en el plantel cementero.

El nuevo acuerdo con Rotondi será por los próximos tres años, con lo cual la organización cementera sigue blindando su plantel al haber renovado a Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli y Erik Lira, con lo cual poco a poco el plantel celeste sigue blindándose para poder alcanzar los máximos logros en el corto plazo.

Rodolfo Rotondi renueva con La Máquina para seguir dejando el alma en cada partido. 💙



Entrega, sacrificio y compromiso dentro y fuera de la cancha. 🔥



¡A seguir construyendo historia juntos! #Rodo2028 #AzulDePorVida pic.twitter.com/chK5112LQ7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 24, 2025

Rotondi, un jugador que llegó al mismo tiempo que el charrúa Diego Alonso, no pudo entrar en ritmo en el Cruz Azul hasta después de dos torneos, justo cuando la directiva hizo un ajuste en su salario, con lo cual terminaron sus enojos y molestias dentro del plantel cementero para empezar a rendir frutos y ser considerado como uno de sus jugadores claves.

Ahora en el nuevo arreglo con la Máquina Cementera, la cláusula de rescisión de contrato se elevó de $4 millones de dólares ($74 millones de dólares aproximadamente) a $11 millones de dólares ($203 millones de dólares aproximadamente), con lo cual su incremento salarial fue bastante atractivo para quedarse hasta el 2028 con la organización de La Noria.

Cruz Azul lo anuncia en X

La directiva de Cruz Azul, al igual que en las anteriores renovaciones de sus jugadores, anunció el acuerdo con el argentino Carlos Rodolfo Rotondi a través de su cuenta oficial de X: “Rodolfo Rotondi renueva con La Máquina para seguir dejando el alma en cada partido. Entrega, sacrificio y compromiso dentro y fuera de la cancha ¡A seguir construyendo historia juntos!”

Las mejoras en el contrato de Rotondi

Es un hecho que Cruz Azul está satisfecho con el rendimiento de Rotondi y se asegura, según fuentes extraoficiales, que el aumento salarial fue bastante considerable, al grado de que el acuerdo que firmó hace un año no se movió, es decir terminará en el 2028, pero lo único que se modificó es el incremento en los emolumentos del jugador y que así se pueda sentir valorado.

Ahora el lateral volante de la Máquina por el sector izquierdo permanecerá en la organización celeste hasta 2028 y su salario será muy cercano a las máximas figuras del cuadro cementero, sobre todo por su gran rendimiento en los últimos tres torneos.

ES UNA RENOVACIÓN ESPECIAL 🚂✍🏼🔥



Lo que hace distinto al nuevo contrato de Rodo Rotondi con Cruz Azul



📹 @Carlos_Ponz pic.twitter.com/7yhhbjBKuY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 24, 2025

Actualmente, Rotondi es uno de los jugadores con mayor actividad y en más de 120 partidos disputados desde su arribo en 2022 procedente del Defensa y Justicia de Argentina se ha consolidado como uno de sus máximos exponentes al grado de que no hace mucho Tigres hizo una jugosa oferta por sus servicios, pero Cruz Azul decidió mantenerlo en sus activos.

