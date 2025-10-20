Cruz Azul aclara que suplencia de Kevin Mier y Willer Ditta no fue por indisciplina

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, reveló que Kevin Mier y Willer Ditta fueron al banco contra el América porque no regresaron a tiempo luego de jugar con su selección en la fecha FIFA.

“Se confiaron, perdieron el vuelo y se perdieron dos de los tres entrenamientos de la semana; no fue una medida disciplinaria, sino una manera coherente de actuar para la confianza que tengo en todo el equipo”, dijo el técnico luego del triunfo de su equipo 2-1 sobre América en la decimotercera jornada del Apertura.

Mier y Ditta fueron convocados por su selección para los juegos amistosos de la pasada fecha FIFA, en la que Colombia goleó 4-0 a México, el sábado pasado, y en el empate 0-0 ante Canadá del martes anterior.

Ditta jugó los 90 minutos del primer partido y estuvo en la banca en el segundo; Mier no vio acción en ninguno.

Larcamón confirma que Ditta y Mier no jugaron por llegar tarde a la Noria tras fecha FIFA pero aclara:



Ausencia de Mier y Ditta en el once de Cruz Azul no fue un regaño

Larcamón reiteró que la sorpresiva ausencia de ambos jugadores en su 11 inicial no fue un castigo.

“Kevin y Willer llevan mucho tiempo en el equipo, por lo que sólo fue por este partido, confío totalmente en ellos más allá del error que cometieron al retrasarse en su regreso, pero insisto, no fue una medida disciplinaria”, señaló el estratega.

A pesar de la ausencia de ambos, La Máquina se impuso en el partido ante el América tras la remontada 2-1.

El visitante se fue al frente gracias a Brian Rodríguez; el local igualó por conducto de Gabriel Fernández y en el segundo tiempo consumó la victoria con gol de su capitán Ignacio Rivero.

“Todos mis jugadores están preparados para jugar. Este era el partido más importante en la fase regular y lo teníamos claro. A partir del resultado y cómo se logró es muy positivo para la confianza que gana el equipo”, concluyó.

