Chivas doblegó 2-0 a Mazatlán para sumar la cuarta victoria al hilo

Las Chivas del Guadalajara con goles de Armando “Hormiga” González y de Bryan “Cotorro” González doblegaron 2-0 al Mazatlán FC para sumar la cuarta victoria al hilo, demostrando que siguen intratables y acercándose a las cinco victorias consecutivas que prometió el técnico argentino Gabriel Milito.

Un triunfo que demuestra claramente el gran momento que viven las Chivas y que los tiene colocados a dos puntos de la zona directa de liguilla con 20 puntos empatados con los Xolos Tijuana, en una gran recuperación del popular cuadro rojiblanco que cuando andan bien le ponen otro tipo de sabor al torneo de la Liga MX por su arrastre con los aficionados.

Tal parece que al equipo de Gabriel Milito después de la derrota con Toluca 3-0 en casa le cayó el veinte y ha sumado triunfos consecutivos sobre Necaxa, Puebla, Pumas y ahora Mazatlán, que los tiene muy cerca de conseguir la ansiada liguilla en forma directa, pues hasta el momento ya tienen el boleto para el Play in.

Se pusieron el overol

La victoria de las Chivas no fue muy espectacular, por el contrario, tuvieron que ponerse el overol contra un adversario de esos tozudos, que no regalaron ni un centímetro de terreno, por el contrario, obstaculizaron el juego veloz de los tapatíos que a los diez minutos les había dado el primer gol, pero por manos de Armando “Hormiga” González invalidaron la acción.

Pero eso motivó a Chivas y tuvo dos llegadas de Ricky Ledezma a los 16 minutos y otro de Bryan González al 22 hasta que a los 29 minutos el argentino Facundo Almada en su afán de despejar un balón. en el área impactó a González para que cayera derribado, obligando al árbitro Fernando “Curro” Hernández a marcar la pena máxima después de revisar el VAR.

Los últimos cinco partidos de Chivas

Vino la “Hormiga” y con disparo a la izquierda engaño al portero Ricardo Gutiérrez para poner el 1-0 después de que Luis Romo le brindó la opción de cobrar el disparo a su joven compañero, encaminando a las Chivas a la victoria, pues el cuadro mazatleco solo pudo poner peligro hasta los 35 minutos el brasileño Dudú mandara tremendo disparo que pasó desviado.

Pero los de Chivas olieron sangre y a los 40 minutos Bryan “Cotorro” González puso el 2-0 en un centro que remató de cabeza para ampliar la ventaja sobre el cuadro mazatleco que se pudo extender a los 45 cuando el propio González dejó escapar otra opción de anotar en otro centro de Ledezma.

Manejo de juego

En la segunda mitad Mazatlán FC empezó presionando a las Chivas, con lo cual el brasileño Dudú estrelló un balón en el larguero en una gran opción que dejaron escapar y a partir de ahí el Rebaño Sagrado, el técnico Gabriel Milito metió el juego a la congeladora para llevarse la victoria.

