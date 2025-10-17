Chivas retiró la playera de Omar Bravo del museo de sus jugadores históricos

Omar Bravo sigue enfrentando todas las consecuencias en todos los ámbitos, después de ser vinculado a proceso por el delito de presunto abuso sexual infantil, como ahora la decisión de la directiva de Chivas en retirar su playera del museo histórico de figuras que han militado en el Rebaño Sagrado.

La semana pasada un juez federal del Penal de Puente Grande decidió vincular a proceso al exdelantero de las Chivas para enfrentar su proceso en reclusión por los próximos seis meses en donde se desahogarán todas las pruebas de las autoridades como de la defensa para determinar su sentencia definitiva que puede ir de 2 a 12 años de prisión por un delito considerado como grave.

🚨 ¡DRÁSTICA DECISIÓN EN GUADALAJARA! 🚨



El club ha tomado la medida de retirar la camiseta de Omar Bravo del Museo del Estadio Akron y reconfigurar los espacios que lo recordaban. El lugar que antes destacaba al máximo anotador del Rebaño ahora rinde homenaje a los mundialistas pic.twitter.com/qRILUUUrWN — Deportrece (@SomosDeportrece) October 16, 2025

Sin duda por su imagen tan mediática y por la historia que tuvo dentro de las Chivas, el suceso en que se involucró Omar Bravo, ha generado que la actual directiva del Rebaño Sagrado empiece a darle la espalda al retirar su camiseta del Museo del Guadalajara y que había sido colocada ahí para destacar su gran trayectoria en el cuadro jalisciense como es el ser el máximo goleador de su historia.

Además, Omar Bravo iba a ser nombrado en los próximos días como embajador de la sede mundialista de Guadalajara por el gobernador Pablo Lemus, pero con esto, la mayoría de la clase política ha dado un paso al costado y ha ido alejándose de su entorno al considerar que la relación con un presunto abusador sexual infantil no es benéfico para sus trayectorias.

Lorena Ochoa, embajadora mundialista

Recientemente, la exgolfista mexicana Lorena Ochoa fue designada como embajadora de Guadalajara para la Copa del Mundo del próximo año. El gobierno de Jalisco le otorgó ese rol a una de las atletas más respetadas del país, a pesar de que Omar Bravo era inicialmente uno de los candidatos para ese cargo.

Mientras tanto, Bravo se encuentra recluido en el Penal de Puente Grande y espera conocer el veredicto del delito que se le atribuye y que podría establecer finalmente la conducta de depredador que supuestamente quieren atribuirle al delantero.

Polémica en torno a Omar Bravo

Mientras tanto, en la opinión pública de Jalisco como el resto del país se está manejando extraoficialmente la idea de que la directiva de Chivas haya actuado como si Omar Bravo fuera culpable, sin esperar el veredicto oficia

🔴⚽️ De las canchas… ¿a las rejas?



Aficionados compartieron a través de sus redes un video donde supuestamente muestran cómo quitaron la vitrina de Omar Bravo en el Museo de Chivas que se encuentra al interior del Estadio Akron.



Ahí se exhibía la camiseta de los 123 goles… pic.twitter.com/rclnfJdg2p — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 17, 2025

El retiro de sus homenajes en el museo ha generado opiniones divididas entre la afición de Chivas. Hay quienes creen que el Guadalajara lo está considerando culpable antes que la propia justicia, mientras que otro sector ve correcto que la institución— .

