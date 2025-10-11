Hermana de Omar Bravo denuncia fraude y asegura que las acusaciones en su contra son una represalia

El caso judicial que involucra a Omar Bravo, exjugador de las Chivas de Guadalajara y referente del fútbol mexicano, sigue generando controversia.

Luego de que un juez lo vinculara a proceso por presunto abuso sexual infantil agravado contra su hijastra, la familia del exdelantero salió a defenderlo públicamente y denunció que todo se trata de una venganza por un conflicto económico.

Daniela Bravo asegura que su hermano fue víctima de un fraude

En conferencia de prensa, Daniela Bravo, hermana del exfutbolista, sostuvo que la acusación tiene como objetivo ocultar un fraude cometido en contra de Omar por parte del tío de la supuesta víctima. “Tengo razones y pruebas para fundamentar esto. Omar previamente apoyó a su familia y de alguna manera fue defraudado. Le prestó a su hermano (de su pareja) alrededor de 6 millones de pesos justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos”, explicó.

De acuerdo con su versión, el exdelantero del Tri interpuso una demanda mercantil contra su cuñado tras la negativa de devolverle el dinero. Daniela Bravo aseguró que el conflicto coincidió con el final de la relación sentimental de Omar. “Él ya estaba a punto de separarse de esta persona y todo detonó casualmente este mes que ya se iba a ir de su casa y que ella estaba enterada de que la iba a dejar”, añadió.

La audiencia en la que se decidió la vinculación a proceso se extendió por casi 12 horas. Daniela Bravo, quien estuvo presente, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la parte acusatoria. “Nada más fueron pantallazos, nada más fueron conversaciones cortadas, insinuaciones y en el video igual. No hay una evidencia clara que diga que fue un tocamiento ni en el video”, declaró ante los medios.

La defensa busca demostrar inconsistencias en las fechas

El equipo legal del exjugador centra su defensa en demostrar que el 10 de mayo de 2019 —fecha en la que supuestamente habrían comenzado los abusos—, Omar Bravo se encontraba en Los Mochis, Sinaloa, junto a su hijo y su hermana. Daniela aseguró que cuenta con documentos, boletos de avión, fotografías y testigos que respaldan esa versión.

“Le mintieron al ministerio público porque su declaración no está bien fundamentada. No hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en Los Mochis conmigo y con mi familia. Hay testigos”, afirmó.

Por el momento, Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva durante al menos seis meses en el reclusorio metropolitano de Puente Grande, mientras avanza el proceso judicial.

Bravo, de 44 años, fue campeón con la Selección Mexicana en la Copa Oro en 2003 y 2009, y es reconocido como uno de los grandes ídolos de las Chivas de Guadalajara, donde se convirtió en el máximo goleador histórico con 160 anotaciones.



